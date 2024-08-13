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        Haberler Gündem Güncel Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü | Son dakika haberleri

        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü

        Antalya'dan İstanbul'a tatile gelen Akkaya ailesi, Şişli'de kaldıkları otelden ayrılıp eşyaları araçlarına yerleştirdikleri sırada hırsızın hedefi oldu. Ailenin bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli, otomobildeki çanta ve telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken Nazire Akkaya, "Çantamda ehliyetim, kimliğim, özel eşyalarım, kızımın telefonu ve tüm kredi kartlarım gitti. Şu an parasızız burada, hemen hemen 100 bin lira değerindeydiler" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:28
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          Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü.

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          Olay, Pazar günü saat 12.45 sıralarında Şişli'deki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan İstanbul'a tatile gelen Nazire Akkaya ve ailesi, Şişli'de kaldıkları otelden çıktı.

          Eşyalarını otomobilin bagajına yerleştiren aile, bir anlık dalgınlıklarından yararlanan hırsızın hedefi oldu.

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          Akkaya ailesi eşyalarını bagaja yerleştirirken otomobile yaklaşan şüpheli, ön kapıdan otomobil içerisindeki çanta ve cep telefonunu çalarak kaçtı.

          Yaklaşık 10 dakika sonra telefon ve çantanın otomobilde olmadığını fark eden Nazire Akkaya, polisi aradı.

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          İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Akkaya'nın cep telefonuna bir süre sonra online alışveriş onay bildirimleri gelmeye başladı.

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          "HER ŞEY ÇANTAMDAYDI, PARASIZ KALDIK"

          Misafir olarak Antalya'dan gelip otele yerleştiklerini ifade eden Nazire Akkaya, "Biz Antalya'dan geldik misafir olarak .Otele yerleştik. Beş gündür buradayız, 6. gün gitmeye karar verdik. Otelden eşyalarımızı getirdik, bagajımıza yerleştirirken, kızımın telefonu ve benim çantam aracın içerisinde ön taraftaydı. Biz eşyalarımızı bagaja yerleştirirken, o sırada hırsız gelip aracın ön kapısını açarak çocuğumun telefonunu ve içerisinde özel eşyalarımız olan çantamızı alıyor. Çocuklarla beraber çay içmeye parka doğru yöneldik. Çocuk telefonun ve çantanın olmadığını fark etti. Biz de polisi aradık, polis ekibi geldi, gelen ekipler baktılar. Daha sonra biz karşı taraftaki güvenlik kameraları için esnafa sorduk, daha sonra kameraları inceledik. Hırsızlık olduğunu güvenlik kameralarından fark ettik. Çantamda ehliyetim, kimliğim, özel eşyalarım, kızımın telefonu ve tüm kredi kartlarım gitti. Şu an parasızız burada, hemen hemen 100 bin lira değerindeydiler" dedi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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          HIRSIZLIK ANI KAMERADA

          Şüphelinin otomobilden çanta ve cep telefonuyla diğer eşyaları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Nazire Akkaya ve ailesinin eşyalarını aracın bagajına yüklediği, o sırada şüphelinin aileyi izlediği ve bir süre sonra araçtan çanta, cep telefonu ve özel eşyaları çaldığı anlar görülüyor. Hırsız önce aracın önüne doğru ilerliyor ardından da geri dönüp ailenin yanından geçerek olay yerinden uzaklaşıyor.

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