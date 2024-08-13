'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak adlandırılan Perseid meteor yağmuru, en yoğun şekilde 12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. İşte Türkiye'nin dört bir yanından Perseid gök taşı yağmuru manzaraları...
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Yılda 8 kez gerçekleşen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak adlandırılan meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru devam ediyor.
Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan Perseid en yoğun şekilde 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşti.
(Nemrut Dağı Ören Yeri)
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Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler, şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle şöleni seyredebilmek için programlar hazırladı.
İşte 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid gök taşı yağmuru manzaraları...
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi
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İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü
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Ankara, Nallıhan Kuş Cenneti
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Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti
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Çorum, Çatak Tabiat Parkı
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Aydın'n Çine ilçesinde 2 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen Kariada Gizemli Köy
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UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri
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Bolu'nun Gerede ilçesindeki Seviller Yaylası
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Kütahya'nın Domaniç ilçesi
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Van'ın Edremit ilçesi
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