'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu

Yılda 8 kez gerçekleşen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak adlandırılan meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru devam ediyor.

Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan Perseid en yoğun şekilde 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşti.

(Nemrut Dağı Ören Yeri)