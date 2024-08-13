Wilfried Zaha ayrılığında geri sayıma geçildi
Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Wilfried Zaha'nın ayrılığı için geri sayıma geçildi. Crystal Palace ve Leicester City ile uzun süredir masada olan sarı-kırmızılılar, Leicester City ile kiralık transfer için el sıkıştı. Dün akşam antrenmanına katılmayan tecrübeli futbolcunun transferi kısa süre içerisinde açıklanacak; Zaha İngiltere'ye uçacak
Galatasaray'daki geleceği uzun süredir tartışma konusu olan Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Zaha'nın transferi için Crystal Palace ve Leicester City ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, nihayet Leicester City ile anlaşmaya vardı.
Tarafların kiralık transfer üzerinde el sıkıştığı öğrenildi. Oyuncunun yüksek yıllık ücretinden çıkmayı düşünen ancak harcama limitinde hareket alanı kalmayan Galatasaray, Leicester City'nin kiralık teklifine "Oyuncunun maaşını biz ödeyelim, maaş kadar kiralama bedeli ödeyin" teklifini yaptı.
MAAŞININ BİR KISMINI LEICESTER CITY ÖDEYECEK
Kurallar gereği yeni oyuncunun maaşının en azından bir kısmını ödemeden transfer yapamayan Leicester City ise Zaha'nın yıllık ücretinin bir kısmını ödemeyi; bunun yanı sıra Galatasaray'a kiralama bedeli de vermeyi teklif etti. İki kulüp bu doğrultuda el sıkıştı.
ANTRENMANA KATILMADI
Galatasaray'ın dün gerçekleştirdiği antrenmana katılmayan tecrübeli futbolcu seyahat için son işlemlerini halletmeye koyuldu ve geri sayıma geçildi. Zaha'nın kısa süre içerisinde İngiltere'ye gitmesi ve yeni takımı için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
43 MAÇTA 15 GOLE KATKI SUNDU
Galatasaray'a geçen sezon büyük bir sükse ile gelen Zaha sarı-kırmızılı formayla 43 maça çıktı; 10 gole imzasını attı. Tecrübeli kanat oyuncusu attığı 10 golün yanı sıra 5 golün de hazırlayıcısı oldu.