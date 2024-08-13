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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Lille karşısında tur peşinde!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor... Sarı-lacivertliler, Devler Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Lille'i konuk edecek. Fransa'daki ilk maçı 2-1 kaybeden Kanarya, taraftarı önünde en az 2 farklı kazanıp adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:50
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        • 1

          Fenebahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.

        • 2

          İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

        • 3

          F.BAHÇE-LILLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe-Lille maçı bu akşam 20.00'de başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

        • 4

          TUR İÇİN İHTİMALLER

          Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

        • 5

          SLAVIA PRAG-UNION SAINT-GILLOISE GALİBİYLE EŞLEŞECEK

          Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.

        • 6

          Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        • 7

          UEFA KADROSU

          Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:

          Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

        • 8

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        • 9

          Livakovic

        • 10

          Mert Müldür

        • 11

          Çağlar

        • 12

          Djiku

        • 13

          Ferdi

        • 14

          İsmail

        • 15

          İrfan Can

        • 16

          Szymanski

        • 17

          Tadic

        • 18

          Maximin

        • 19

          Dzeko

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