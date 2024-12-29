Denis Villeneuve'ün film seti kuralları: Telefon getirmek yasak!

Villeneuve, "Bu yüzden cep telefonları benim setimde ilk günden beri yasak. 'Kestik' dediğinizde, birinin telefonuna gidip Facebook hesabına bakmasını istemezsiniz" diye ekledi.

Yönetmen, "Telefonunuzdan herhangi bir bilgiye, herhangi bir şarkıya, herhangi bir kitaba erişebilmeniz gerçeğinde bağımlılık yaratan bir şey var. Bir uyuşturucu gibi" şeklinde konuştu.