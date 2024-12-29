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        Haberler Dünyadan Denis Villeneuve'ün film seti kuralları: Telefon getirmek yasak!

        Denis Villeneuve'ün film seti kuralları: Telefon getirmek yasak!

        Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı 'Dune' serisinin yönetmeni Denis Villeneuve, set yasaklarını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:45
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          Timothée Chalamet ve Zendaya, başrolleri paylaştıkları 'Dune' filminin setine telefonlarıyla giremedi.

          Yönetmen Denis Villeneuve'ün katı set kurallarında cep telefonuna veya sosyal medyaya yer yok.

          'Dune' serisi, 'Arrival', 'Sicario' ve 'Blade Runner 2049' gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Villeneuve, Los Angeles Times'a verdiği röportajda film setlerindeki bazı kuralları anlattı.

        • 2

          57 yaşındaki yönetmen, projelerinde oyuncu kadrosunun ve ekibin sete belirli cihazları getirmelerini neden istemediğini açıkladı.

          "Sinema bir varlık eylemidir. Bir ressam resim yaparken, tuvale koyduğu renge kesinlikle odaklanmalıdır" diyen Villeneuve, "Bir dansçı bir jest yaptığında da aynı şey geçerlidir. Bir yönetmen, bunu bir ekiple yapmalı. Herkes odaklanmalı ve tamamen anda olmalı, birbirini dinlemeli, birbirleriyle ilişki içinde olmalı" diye konuştu.

        • 3

          Villeneuve, "Bu yüzden cep telefonları benim setimde ilk günden beri yasak. 'Kestik' dediğinizde, birinin telefonuna gidip Facebook hesabına bakmasını istemezsiniz" diye ekledi.

          Yönetmen, "Telefonunuzdan herhangi bir bilgiye, herhangi bir şarkıya, herhangi bir kitaba erişebilmeniz gerçeğinde bağımlılık yaratan bir şey var. Bir uyuşturucu gibi" şeklinde konuştu.

        • 4

          "İnsanların şu anda algoritmalar tarafından yönetildiğini hissediyorum. Yapay zeka devreleri gibi davranıyoruz" diyen ünlü yönetmen, "Dünyayı görme biçimlerimiz dar görüşlü ikiliklerden ibaret. Birbirimizden kopuyoruz ve toplum bazı açılardan çöküyor. Bu korkutucu" ifadesini kullandı.

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