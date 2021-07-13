Deni Milosevic Antalyaspor’da

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sezonu İttifak Holding Konyaspor'da tamamlayan Deni Milosevic'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklama ile paylaşılan ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sözlerinin yer aldığı videoda ise Milosevic, "Şimdi yeni şeyler söylemek için buradayım. Biz Antalyaspor." dedi.