Bütün gıdalar farklı vitamin ve mineral değerlerine sahiptir. Sağlıklı kalabilmek için bütün besin gruplarından yeteri kadar yemek gerekmektedir.

Hep aynı beslenme tarzını uygulamak ve aynı besinleri yemek sağlık açısından faydasız olduğu gibi kişinin bağışıklığının da düşmesine neden olabilir. Bu içeriğimizde dengeli beslenme nedir, nasıl yapılmalı? Dengeli beslenmede nelere dikkat edilmeli? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte dengeli beslenme ile ilgili tüm merak edilenler…

Dengeli Beslenme Listesi

Dengeli beslenme listesi oluşturabilmek için öncelikle temel öğünlerde yenilmesi gerekenlerin belirlenmesi gerekir. Örneğin bir dengeli beslenme listesinde süt ve süt ürünleri, et, tavuk, yumurta, balık, kuru baklagil, taze sebze, meyve, tahıl, ekmek ve sağlıklı yağlar mutlaka bulunmalıdır.

Dengeli Beslenme Nedir?

Dengeli beslenme nedir? sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Dengeli beslenme beşe ayrılmış olan besin gruplarının hepsinden düzenli bir şekilde tüketilmesi anlamına gelir. Bir kişinin sağlıklı olabilmesi yeteri kadar mineral ve vitamin almasına bağlıdır. Bununla beraber günlük kalori miktarı da doğru belirlenmelidir. Her gün alınması gerekli olan kalori miktarı herkes için aynı değildir. Pek çok unsura bağlı olarak bu değişir. Bunun göz önünde bulundurulması çok önemlidir. Ayrıca dengeli beslenmede öğünlerin atlanmaması ve belli bir besin grubuna yüklenilmemesi gerekir. Diğer yandan su miktarı arttırılması ve paketli gıda tüketilmemelidir. Beyaz şeker ve tuz tüketimi de tamamen sonlandırılmalıdır. Genel olarak dengeli beslenme dendiğinde; meyve, sebze, karbonhidrat ve proteinden oluşan beş temel besin grubu öne çıkmaktadır.

Dengeli Beslenme Nasıl Olmalı?

Dengeli beslenme nasıl olmalı? Diye düşünüp emin olamayanlara öncelikle beş temel besin grubunun dengeli tüketimi şeklinde olmalıdır diyebiliriz.

İlk olarak sebzelerin dengeli beslenmede önemi büyüktür. Her gün ortalama üç porsiyon sebzenin tüketilmesi gerekir. Sebzeler de kendi içinde çeşitlenir. Hepsinden yiyecek şekilde öğünlerin ayarlanması her sebze grubundan vitamin alınmasını sağlar. Sebzelerin pişirme teknikleri de önemlidir. Eğer sebzenin çiğ yenmesi mümkünse maksimum vitamin alabilmek için çiğ tüketim tavsiye edilmektedir. Eğer çiğ yenmeyecek bir sebze ise buharda pişirilebilir.

İkinci sırada meyveler bulunur. Meyveler de içerdikleri mineral ve vitamin açısından mevsimsel olarak tercih edilmelidir. Meyvelerin taze tüketimi en sağlıklısıdır. Ancak meyvelerde ki şeker oranı da tüketim miktarı aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Fazla şeker tüketmek vücuda ciddi zarar vereceğinden şeker oranı az olan meyveler daha fazla tercih edilmelidir.

Üçüncü sırada karbonhidratlar bulunur. Karbonhidrat seçiminin beyaz ve rafine un tercih edilmemelidir. Bunun yerine karabuğday, kepekli tahıl ve tam buğday daha fazla tercih edilmelidir. Karbonhidratlarda doğru seçilip dengeli tüketildiğinde vücut için faydalı proteinlere sahiptir.

Dördüncü sırada proteinler bulunur. Protein oldukça önemli bir besin grubudur. Tok tutarken vücutta yağ yakımını hızlandırır. Bilhassa sporcuların protein alımına daha fazla özen göstermesi gerekir.

Son grup ise süt ve et ürünleridir. Süt ürünlerinin yeterli ve dengeli tüketimi oldukça önemlidir. Et de kreatin ve protein açısından çok zengindir. Bu besin grubu da mutlaka öğünlere eklenmelidir.

Sağlıklı ve Dengeli Beslenme

Sağlıklı ve dengeli beslenme için 5 besin grubunda düzenli ve yeterli bir şekilde tüketmek gerekmektedir.

Yeterli ve Dengeli Beslenme

Yeterli ve dengeli beslenme temel besin gruplarının doğru öğünlerle vücuda alınmasını ifade eder. Bu sayede beden yeteri kadar vitamin ve mineral aldığı için bağışıklık sistemi korunur ve vücutta gereksiz kilolar kalmaz.

Dengeli Beslenme Programı

Dengeli beslenme programı uygulama hem sağlıklı olmak için hem de fazla kilo almamak için çok önemlidir.