Deney için bir ay boyunca makyajını çıkarmayan gazetecinin yüzündeki çarpıcı değişim! 10 yıl yaşlandı
Anna Pursglove isimli bir gazeteci, makyajla uyumanın cilde verdiği zararı göstermek için bir ay boyunca makyajını çıkarmadı ve ertesi gün makyaj yapmaya devam etti. Deneyin sonunda doktorlar, Anna'nın, 'bir anda 10 yaş yaşlandığını' söyledi.
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2013 yılında Daily Mail gazetecilerinden olan Anna Pursglove, kendi üzerinde bir deney gerçekleştirdi. O sırada 40 yaşında olan gazeteci, makyajlı uyumanın zararlarını ölçmek için kolları sıvadı ve deneye başlamadan önce bir klinikte, cildinin anlık durumunu analiz ettirdi.
Anna, bir ay boyunca makyajını çıkarmadan uyudu ve ertesi gün, cildinin üzerine yeniden makyaj yaptı.
Fotoğrafta Anna Pursglove'ın deneyden önceki hali görülüyor
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Anna, sadece banyo yaparken yüzünü yıkadı ve bunun dışında makyaj kalıntılarına hiçbir şekilde müdahale etmedi hatta yüzüne krem gibi bir ürün bile uygulamadı.
Anna, her gün makyajının onu biraz daha zorlamasıyla güne başladı; rimeli giderek yapışkan bir hal almıştı, gözleri kaşınıyordu ve yastık kılıfının 'acı çekmiş gibi bir hali' vardı. Yine de ilk günler, yüzünde büyük bir farklılık gözlemlemedi.
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Ancak yazdığına göre; üçüncü günde farklı bir tablo vardı. Kirpiklerinin etrafında bir dizi küçük beyaz kist oluşmuştu ve cildi o kadar kuru ve gergindi ki yüzünde bir maske varmış gibi hissediyordu. Hafta sonuna geldiğinde birkaç arkadaşı Anna'ya yorgun gözüktüğünü söyledi.
Yüzünü incelediğinde yüzündeki pullanmayı gördü; fondöten ciltte dağılmıyor, olduğu yerde kuruyordu. Bunu azaltmak için makyajın üzerine nemlendirici sürdü ama bu makyajın, yastık üzerinde daha büyük bir leke bırakmasına neden oldu.
Fotoğraf temsilidir
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10 gün sonra işler daha da kötüleşti. Uyandığında sol gözü biriken rimelden dolayı şişmişti. Göz makyajını bırakınca gözü 48 saat içerisinde normale döndü ama bu yeterince korkutuydu.
Ay sonuna doğru dudakları kurumaya ve cildi ağız kenarlarından çatlamaya başladı. Burnunda tıkanmış ve geniş gözenekler vardı; yanakları kuru ve sağlıksız bir şekilde kırmızıydı.
Fotoğraf temsilidir
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Anna, tekrar bir dermotolg kliniğine gitti ve cilt kalitesi hakkında doktor ile görüştü. Yüzünün sağ ve sol tarafındaki yüzey dokusunda düşüş yaşanmıştı; sol tarafına yatarak uyuduğu için bu kısımdaki bozulma daha fazlaydı.
Nemsiz kalan cilt giderek kuru ve gergin bir hale gelmişti ve bu da çatlakların derinleşmesine neden olmuştu. Sadece bu da değildi; cildin üzerindeki makyaj, cildin yenilenme hızını düşürüyor, cildin cansız ve donuk gözükmesine yol açıyordu.
Fotoğrafta, bir aylık sürecin sonunda Ana Pursglove'ın son hali görülüyor
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Deney sonunda Anna, cilt kalitesinden iki puan kaybetmişti ve doktorların söylediğine göre cildi bir ayda 10 yıl yaşlanmıştı. Neyse ki yüzünde kalıcı bir hasar yoktu; deney bittikten sonra cilt temizliğine devam ettiği sürece her şey yoluna girecekti.
Anna Pursglove'ın kendi üzerinde uyguladığı bu deney, cilt temizliğinin çarpıcı etkisini gösteren bir deney olarak tarihteki yerini aldı.
Fotoğrafta, Anna Pursglove'ın deney öncesi ve sonrası hali görülüyor
Detaylar ve fotoğraflar Anna Pursglove'ın 2013 yılında Daily Mail'de yayınladığı orijinal haberinden alınmıştır.
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