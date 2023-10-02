Deney için bir ay boyunca makyajını çıkarmayan gazetecinin yüzündeki çarpıcı değişim! 10 yıl yaşlandı

2013 yılında Daily Mail gazetecilerinden olan Anna Pursglove, kendi üzerinde bir deney gerçekleştirdi. O sırada 40 yaşında olan gazeteci, makyajlı uyumanın zararlarını ölçmek için kolları sıvadı ve deneye başlamadan önce bir klinikte, cildinin anlık durumunu analiz ettirdi.

Anna, bir ay boyunca makyajını çıkarmadan uyudu ve ertesi gün, cildinin üzerine yeniden makyaj yaptı.

Fotoğrafta Anna Pursglove'ın deneyden önceki hali görülüyor