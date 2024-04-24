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        Haberler Yaşam Demlikten gelen şifa: Sağlığınıza iyi gelebilecek içinizi ısıtan 7 çay

        Demlikten bardağa: Tüketmek isteyebileceğiniz sağlığa yararlı 7 çay çeşidi

        Çay, tadını çıkarabileceğiniz rahatlatıcı bir içecekten daha fazlasıdır. Bazı çaylar, cinsine bağlı olarak kalp sağlığının iyileştirilmesi, bağışıklık sisteminin daha iyi çalışması ve kronik hastalık riskinin azalması gibi yararlara sahip olabilir. Peki, hangi çaylar tüketilebilir? İşte, sizin için vücudunuza iyi gelebilecek 7 çay!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:11
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        • 1

          Çay, Camellia sinensis bitkisinden elde edilen gerçek çay ve çeşitli bitkilerin sıcak su ile karıştırılmasıyla elde edilen bitki çayları olarak ikiye ayrılır. Bu ayrıma rağmen iki çay kategorisinin de ayrı ayrı sağlığa birçok faydası bulunur. Haberimizde bazı araştırmalara dayanan ve sağlığa yararlı çayları sizin için derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          1. PAPATYA ÇAYI

          Uluslararası Moleküler Bilimler dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre papatya çayı, kaygıyı azaltmaya yarayan bir antioksidan olan apigenin içeriği sayesinde daha iyi uyku almayı sağlayabiliyor.

        • 3

          2. HİBİSKUS ÇAYI

          Gıda Kimyası dergisinde 2014’te yayınlanan araştırmaya göre C vitamini gibi antioksidanlar içeren hibiskus çayı, iltihaplanmayı etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, kan basıncını düşürmeye de katkıda bulunabilir.

        • 4

          3. SİYAH ÇAY

          Tamamen oksitlenmiş bir çay olarak nitelendirilen siyah çay, yeşil çaydan daha uzun bir fermantasyon sürecine tabi tutularak yapıldığından yüksek kafein içerir.

        • 5

          Moleküller dergisinde 2021 yılında yayınlanan araştırmaya göre geçtiği prosedürler sayesinde siyah çayın, potansiyel olarak kolesterol seviyelerini düşürmeye, bağırsak sağlığını iyileştirmeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olan güçlü antioksidanları içerdiği düşünülüyor.

        • 6

          4. KARAHİNDİBA ÇAYI

          Moleküller dergisinde 2023 yılında yayınlanan araştırmaya göre karahindiba çayı, toksinlerin atılmasına yardımcı olan idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Bunun yanı sıra karaciğer sağlığını desteklemeye, sindirimi uyarmaya yardımcı olan vitamin ve minerallerle doludur.

        • 7

          5. YEŞİL ÇAY

          Yeşil çay, özellikle yüksek antioksidan konsantrasyonu nedeniyle, çeşitli çay türleri arasında en sağlıklı seçimlerden biri olarak öne çıkıyor.

        • 8

          Sağlık ve Tıpta Alternatif Tedaviler dergisinde 2023 yılında yapılan meta analiz ve Güncel Farmasötik Tasarım dergisinde 2023 yılında yapılan araştırmaya göre yeşil çayın faydaları arasında kilo kaybına yardımcı olmak, beyin fonksiyonlarını ve kalp sağlığını desteklemek gibi yararlar bulunuyor.

        • 9

          6. ROOIBOS ÇAYI

          Güney Afrika bölgesinden gelen ve kafeinsiz çaylardan biri olan rooibos çayı, Gıdaların Fonksiyonları dergisinde 2021 yılında yayınlanan araştırmaya göre, kanser ve kalp hastalığı riskini azaltan antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca, Klinik Beslenme dergisinde 2023 yılında yayınlanmış araştırmaya göre stresi azaltmaya yardımcı olur ve dinlendirici uykuyu teşvik eder.

        • 10

          7. NANE ÇAYI

          Fitoterapi Araştırması dergisinde 2020 yılında yayınlanan araştırmaya göre nane çayı, antispazmodik özellikleri sayesinde kas spazmlarını ve mide rahatsızlığını gidermeye yardımcı olabilir.

        • 11

          Bununla birlikte kafein içermeyen bir çay olması kafein alımınızı azaltmak isteyenler için iyi bir alternatif olmasını sağlayabilir.

          Kaynak: Alternative Therapies In Health And Medicine, Current Pharmaceutical Design, Molecules, Phytotherapy Research, Health, International Journal of Molecular Sciences, Journal of Functional Foods, Clinical Nutrition Espen

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