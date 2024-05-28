Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Demirtaş'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

        Demirtaş'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim terör olayları da biterdi. O nedenle Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirtaş'a ziyaret sonrası açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

        Yaklaşık 3 saat cezaevinde kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunup, sorularını yanıtladı.

        Selahattin Demirtaş ile Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Önce şunu ifade edeyim, kendilerini sağlıklı görmek açısından son derece güzel. Hem sağlıklı olmaları hem Türkiye'nin sorunlarını yakından takip etmeleri beni çok mutlu etti. Sayın Demirtaş sivil siyasetin öncüsü. Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamasını, mutlu yaşamasını arzu ediyor. Türkiye'yi yakından izliyor, dünya siyasetini yakından izliyor. Sayın Kozağaçlı da aynı şekilde. Dolayısıyla bizim görevimiz yeni bir siyaset dilini Türkiye'yi egemen kılmak, Türkiye'de bütün arkadaşları, bütün yurttaşları, bütün dostların huzur içinde yaşamasını, sağlıklı yaşamasını, barış içinde yaşamalarını, düşüncelerini özgürce dile getirmelerini arzu ediyoruz. Ben Sayın Demirtaş'ı uzun süredir izliyorum. Kendisini yakından görmem, uzun bir sohbet gerçekleştirmemiz de benim açımdan son derece yararlı oldu" dedi.

        REKLAM

        "TÜRKİYE'DE HİÇ KİMSENİN DÜŞÜNCELERİNDEN ÖTÜRÜ HAPSE ATILMASINI İSTEMEM"

        Demirtaş ile Türkiye siyasetini konuştuklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Komşularımızdaki gelişmeleri konuştuk. Dünya siyasetini konuştuk. Az önce de ifade ettim; yeni bir siyaset diline ihtiyaç olduğumuzu da her iki değerli siyasetçi arkadaşımız dile getirdi. Gerçekten barıştan yana, huzurdan yana, beraber yaşamaktan yana sivil siyasetin ne kadar önemli olduğu vurgulandı zaten. Dolayısıyla bu çerçevede bir görüşme, bir değerlendirme yaptık. Ben tabii Türkiye'de hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü hapse atılmasını istemem. Düşünceyi saygıyla karşılarız. Kendilerinin düşüncelerine katılırız veya katılmayız, o ayrı bir şey ama bir kişinin düşüncelerini ifade etmesi son derece değerlidir ve demokrasilerde bu kaçınılmazdır, böyle olması gerekir" ifadelerini kullandı.

        "ÜLKEMİZDE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

        Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği Demirtaş ve Kozağaçlı'nın kendisinin siyaset ve Türkiye'deki sorunların çözümü konusunda ne kadar samimi olduğunu bildiklerini belirterek, "Dolayısıyla bu çerçevede ben olaylara yaklaşıyorum. O dönem iktidar bir anayasa değişikliğini, terör olayı üzerinden referanduma sunmak istiyordu. Bu çok daha büyük sorunlar yaratacaktı, Türkiye açısından. Biz buna engel olduk. Dolayısıyla bizim bakış açımız, Türkiye'de huzurun olması, Türkiye'de yeni bir siyaset dilinin, sivil siyaset dilinin gelişmiş olması, Türkiye'de terörün sona ermesi, Orta Doğu coğrafyasında barışın olması, huzurun olması, Türkiye'de insanların huzur içinde yaşamaları, herkesin kendi kimliğine başkalarının saygı duyması, saygı göstermesi. Bu çerçevede zaten aramızda herhangi bir ayrım da yoktur. Dolayısıyla düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

        "TÜRKİYE, DEMOKRATİKLEŞMEDİĞİ SÜRECE NORMALLEŞME OLMAZ"

        Demirtaş ve Kozağaçlı'nın gençlerin yurt dışına gidişleriyle ilgili kaygılarını dile getirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Doğrudur, gençlerin yurt dışına gitmeleri, geleceklerini yurt dışında aramaları gerçekten kaygı verici bir olay. Türkiye'nin bu sorunu çözmesi lazım. Gençler, 'Ev alamayız, araba alamayız, düşüncelerimizi ifade edemiyoruz' diye başka beklentiler içine giriyorlar ve Türkiye, en değerli varlıklarını maalesef kaçırıyor. Bu konudaki kaygılarını da dile getirdiler. Türkiye, demokratikleşmediği sürece normalleşme olmaz. Normalleşmenin temel koşulu, demokratikleşmedir, düşüncelere saygıdır. Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir ortamın yaratılmasıdır. O zaman zaten normalleşme olur. Ama siz hala otoriter yapıyı sürdürür ve bu otoriter yapıyı güçlendirmeye kalkarsanız zaten demokratikleşme olmaz. Yani işin özünde demokrasiyi bütün kurumlarıyla, düşünceleriyle, kurumlarıyla dile getirmek ve bunları yaşatmaktır. Eğer bunlar olmazsa zaten demokrasi dediğimiz şey gelişmez. Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim terör olayları da biterdi. O nedenle Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum" diye konuştu.

        ZEFER PARTİSİ İLE İMZALANAN PROTOKOL GÜNDEME GELDİ Mİ?

        Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Demirtaş'ın, Zafer Partisi ile imzalanan protokole dair bir eleştirisi, sitemi oldu mu" sorusuna, "Bu konuda herhangi bir görüşme olmadı. Zaten iki değerli arkadaşımız da benim siyaset konusunda ve Türkiye'de sorunların çözümü konusunda ne kadar samimi olduğumu biliyorlar." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #Selahattin Demirtaş
        #ziyaret
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        Habertürk Anasayfa