Demir eksikliği vücuda yeterince demir alımının sağlanamaması veya harcanan demir oranının yüksek olmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Demir eksikliği vücutta dokuların ve bazı organların oksijensiz kalmasına neden olmaktadır. Çünkü demir hemoglobin aracılığı ile kandaki oksijenin taşınmasını sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir.
Özellikle hamilelikte, büyüme çağlarında ve doğurganlık özelliği taşıyan kadınlarda ve emziren annelerde sık demir eksikliği görülmektedir.
Demir Eksikliği Nedenleri
Alınan demir miktarının harcanandan az olması ile ortaya çıkan demir eksikliğinin en önemli nedenlerinden birisi kanamalardır. Vücudun yüksek oranda kan kaybetmesi halinde ortaya daha fazla çıkmaktadır.
Adet gören kadınlar, bir kaza sonucu oluşan yaralanmalarda kanama durumu, gebelik, doğum, kürtaj, düşük gibi kanın aşırı harcanması sonucunda ortaya çıkar.
Bunun yanında beslenme açısından demir içeren gıdaların tüketilmemesi ve alınan demir içerikli gıdaların emilimini önleyecek çay kahve gibi bazı alışkanlıkların olması demir eksikliği nedenlerindendir.
Bazen hızlı kilo vermek amacıyla yapılan diyetlerde de demir eksikliğini ortaya çıkabilmektedir.
Demir eksikliği nedeni ile ortaya çıkan belirtiler; baş dönmesi, uyku hali ya da uykusuzluk, güç kayıpları, dilde ve dudakta yaralar, halsizlik, yorgunluk, el ve ayakta üşüme, kulak çınlamaları, bacaklarda ve kollarda güç kaybı, kalp çarpıntısı, cilt solgunluğu, tırnaklarda beyazlık, konsantrasyonda güçlük, nefes almada sıkıntı ile ortaya çıkmaktadır.
Demir eksikliği halinde mutlaka bir hekime başvurmak gereklidir. Demir takviye edici ilaçlar ve enjeksiyonlar ile 6 aylık bir tedavi dönemi başlatılmaktadır. Kandaki demir oranının yükseltilmesi sağlanır. Ayrıca et ve et ürünleri, kuru yemiş, bakliyatlar, balık, dalak, karaciğer, kırmızı üzüm, çilek, ayva, keçiboynuzu pekmezi, üzüm pekmezi, dut pekmezi, yeşil yapraklı sebzeler demir içeren gıdalardır. Düzenli bir beslenme ile demir eksikliği düzeltilebilmektedir.
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