"AŞAĞILAYICI BİR TERİM!"

Demi Lovato, "Bence onlara 'Uzaylı' demeyi bırakmalıyız çünkü 'Uzaylı', her halükarda aşağılayıcı bir terim." ifadelerini kullandı. Şarkıcı, bu yüzden 'ET' demeyi tercih ettiğini ifade ederek, bunun aldığı ufak bir 'tüyo' olduğunu iddia etti. Ünlü şarkıcı, bu tüyoyu nerede aldığını ise detaylandırmadı.

"Dünya dışı varlıklarla" ilgili en büyük yanılgıların ne olduğu yönündeki soruya yanıt veren Lovato, "Sanırım beni rahatsız eden, zararlı olduklarının ya da gelip, gezegeni ele geçireceklerinin söylenmesi." diye konuştu.