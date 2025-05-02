Demet Tekin'den 'Karadır Kaşların Ferman Yazdırır'a yeni yorum

Demet Tekin, kendi tarzıyla yorumladığı 'Karadır Kaşların Ferman Yazdırır' adlı türküyü dinleyicilerle buluşturdu.

140 üzerinde bestesi ve 40 üzerindeki şarkı sözleri ile müziğin mutfak tarafında olmaktan keyif aldığını söyleyen Demet Tekin, ülkemizdeki kadın bestecilerin artmasının önemine değindi.

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"KADINLARIN MÜZİK ALANINDA ÜRETİME GEÇMESİ GELİŞİMİN GÖSTERGESİDİR"

Tekin, "Tarihteki kadın bestekârlar müzik dünyasına yeni bakış açıları getirmiş, toplumsal değişime önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bir toplumda kadınların her alanda olduğu gibi müzik alanında üretim tarafına geçmeleri gelişimin göstergesidir" dedi.

Ürettiği eserlerle Türk müziğine ufak da olsa katkıda bulunmaya çalıştığını söyleyen Demet Tekin, genç kuşakları geleneksel Türk melodileriyle buluşturmaya çalıştığını, değerli türkülerimizi yorumlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha önce; 'Ekmeledir Koca Konak', 'Gide Gide Bir Söğüde Dayandım' ve 'Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme' gibi türküleri de yorumlayan Demet Tekin'in seslendirdiği 'Karadır Kaşların Ferman Yazdırır' da tüm dijital platformlarda yerini aldı.