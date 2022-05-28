Demet Şener-Tolga Arman çifti: Her şey yolunda - Magazin haberi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile birlikte önceki akşam Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Otomobillerine binen çiftten Şener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arman ile akşam yemeğine çıktıklarını ve her şeyin yolunda olduğunu ifade eden eski manken, "Çok mutluyum." dedi.