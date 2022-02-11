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Tolga Arman'dan Demet Şener'e: Seni seviyorum!

Eski manken Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile birlikte önceki gün Bebek'teki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği yedi. Çıkışta Şener'in otomobilinin kapısını açan Arman, sevgilisini "Görüşürüz aşkım, seni seviyorum" sözleriyle uğurladı

11.02.2022 - 17:30 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yaklaşık yedi aydır iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, geçtiğimiz gün sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte Bebek'teki bir mekanda buluştu. Öğle yemeği yiyen çift, sonrasında birlikte el ele çıkış yaptı.

    Sevgilisiyle ayrı otomobillerde gelen Arman, ilk olarak Şener'in aracına doğru ilerledi. 

  • Birbirlerine sarılıp, öpüşen Tolga Arman ile Demet Şener'in, aşk dolu o anları objektiflere böyle yansıdı. 

  • "GÖRÜŞÜRÜZ AŞKIM"

    Daha sonra centilmence bir davranışta bulunan Arman, Şener'in otomobilinin kapısını açtı. Tolga Arman, ardından sevgilisine "Görüşürüz aşkım, seni seviyorum." sözleriyle seslendi. Demet Şener de Arman'a "Görüşürüz aşkım." diyerek karşılık verdi.

  • "HEP BÖYLE AŞK DOLU OLALIM!"

    Sürpriz aşkları Bodrum'da belgelenen ve mutlu ilişkileri süren çift, ocakta birlikteliklerinin 6. ayını kutlamıştı.

    Arman ile verdiği pozu sosyal medyadan yayınlayan Şener, gönderisine "6. ayımız kutlu olsun. Hep böyle aşk dolu olalım. Seni çok seviyorum." ifadelerini not düşmüştü. Daha önce, "Evlilik düşünmüyoruz. Herhangi bir imzaya gerek yok." açıklamasını yapan Demet Şener'in gönderisine takipçilerinden beğeni yağmıştı.

  • "İLK SEFERDE AŞKI YAŞADIK!"

    Öte yandan ünlü isim, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. "Tolga muhteşem bir insan, Çok mutluyum." diyen Demet Şener, "Çok fazla konuşmak istemiyorum, ancak nazara da inanmıyorum. Bunu korumak için o yüzden pek konuşmak istemiyoruz, birbirimizi bulduğumuzu düşünüyoruz. Birbirimize kenetlendik, ilk seferde aşkı yaşadık!" ifadelerini kullanmıştı.

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