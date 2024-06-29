Demet Şener, Sibel Taşçıoğlu akraba olduğunu açıkladı
Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sibel Taşçıoğlu ile akraba olduklarını söyledi
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Demet Şener ile Sibel Taşçıoğlu dün bir davete katıldı. Demet Şener, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu ile akraba olduğunu söyledi.
Demet Şener, ünlü oyuncuyla paylaştığı fotoğrafına; "Canım Sibel Taşçıoğlu benim 'Pinkom'... Bizim akraba olduğumuzu biliyor muydunuz?" notunu düştü.
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Gösteri dünyasının pek çok ünlü ismi arasında akrabalık bağları var. İşte en ünlü akrabalar...
Özge Borak'ın babası da kendisi gibi ünlü bir oyuncu.
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Özge Borak'ın babası Selçuk Borak, İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı.
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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da kendisi gibi oyuncu.
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Deniz Hamzaoğlu da babasının izinden giderek oyuncu oldu.
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1990'lı yıllara damga vuran dizi 'Çılgın Bediş'in 'Necmi Dede'si Selahattin Taşdöğen'in kardeşi de ünlü bir isim.
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Selahattin Taşdöğen'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Naci Taşdöğen.
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Usta oyuncu Şevket Altuğ'un eşi de ünlü. Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ'da kendisi gibi oyuncu.
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Şevket Altuğ'un eşi 'Süt Kardeşler'in 'Afife'si Jale Altuğ.
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Çift 1971 yılından beri evli.
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Mustafa Uğurlu'nun ağabeyi de ünlü bir oyuncuydu.
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O isim, hayatını 2 Ağustos'ta kaybeden Ahmet Uğurlu.
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Yeşilçam'ın önemli isimlerinden olan Ekrem Dümer'in oğlu da oyuncu.
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Ekrem Dümer'in oğlu bir dönemin ünlü oyuncularından Yalçın Dümer.
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Oyuncu Berk Atan ünlü futbolcunun akrabası çıktı.
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Berk Atan, bir dönem Beşiktaş forması giyen teknik direktör Çağdaş Atan'ın kuzeni...
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Tuvana Türkay ablası da televizyon dünyasının isimlerinden biri.
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Ünlü oyuncu, bir dönem ekrana damga vuran programlardan birinde hosteslik yapan Çağrı Katre Türkay'ın kardeşi.
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