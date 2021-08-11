"BENİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ OLDU"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şener ve Kutluay, aralarındaki buzları eritti. Önceki akşam bir davete katılan Demet Şener, "Çocuklarımız için bir araya geldik. Görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgınlık ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim içim zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.