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Demet Şener ile İbrahim Kutluay barıştı - Magazin haberleri

Demet Şener ile İbrahim Kutluay barıştı

Demet Şener, 2018 yılında olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi İbrahim Kutluay ile aralarındaki buzların eridiğini söyledi. Şener, "Kendi kırgınlık ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim içim zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum." dedi

11.08.2021 - 16:52 | Güncelleme: MAGAZİN

  • 2005 yılında nikah masasına oturan manken Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2018'de evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Şener, Kutluay'ın kendisine 'ihanet' ettiğini söyleyerek boşanma davası açmıştı. Çift, olaylı geçen dava sonrasında da nafaka nedeniyle pek çok kez mahkemelik olmuştu.

  • "BENİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ OLDU"

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şener ve Kutluay, aralarındaki buzları eritti. Önceki akşam bir davete katılan Demet Şener, "Çocuklarımız için bir araya geldik. Görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgınlık ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim içim zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

  • "İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"

    Geçtiğimiz günlerde, "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna yanıt veren Şener, "İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim." demişti.

  • İbrahim Kutluay'ın, Demet Şener'i Edvina Sponza ile aldattığına ilişkin haberler basına yansımıştı. Kutluay iddiaların ardından Sponza ile aşkını ilan etmişti. Kutluay ve Sponza, bir dargın bir barışık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

  • İKİNCİ EVLİLİĞİ 19 AY SÜRDÜ

    Demet Şener, 2019 yılında da iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı.

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