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Demet Özdemir'in yüzüğünün fiyatı 70 bin dolar!

Demet Özdemir, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine, "Evet" yanıtını vermişti. Ünlü oyuncunun, 4 karatlık özel tasarım tektaşının fiyatının 70 bin dolar, yani yaklaşık 955 bin TL olduğu öğrenildi

16.02.2022 - 15:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Demet Özdemir (29) ile müzisyen Oğuzhan Koç (36), ilişkilerini resmiyete dökme kararı almıştı. Ünlü şarkıcı, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde hazırladığı sürpriz organizasyonla Özdemir'e evlenme teklifi etmişti.

  • FİYATI 70 BİN DOLAR!

    "Sakiler Grubu"nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda sevgilisine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti. Sosyal medyada yayınlanan karelerde Demet Özdemir'in yüzüğü dikkat çekmişti. Habertürk'ün haberine göre; Özdemir'in 4 karatlık özel tasarım tektaşının fiyatı 70 bin dolar, yani yaklaşık 955 bin TL...

  • "AZICIK SÜRPRİZ BIRAKSAYDINIZ!"

    Yaz başında nikah masasına oturması beklenen çift, evlilik teklifi öncesi de milyonluk araçla objektiflere yansımıştı. Demet Özdemir, "Bize azıcık bir sürpriz bıraksaydınız." diyerek, söze başlayınca Oğuzhan Koç ise, "Evet, gerçekten..." ifadeleriyle sevgilisini desteklemişti.

  • "BİZ ÇOK MUTLUYUZ"

    "Biz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu etsin." ifadelerini kullanan Koç, basın mensuplarının, "Damat gibi giyinmişsiniz." sözleri üzerine, "Nasıl gerekiyorsa öyle giyindik." şeklinde konuşmuştu.

    Oğuzhan Koç, sürpriz evlenme teklifiyle alakalı, "Müsaade ederseniz olacak." derken, Özdemir ise bu sırada kahkahayı patlatmıştı.

  • ÇEŞME'DE BELGELENEN AŞK

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.

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