Hem iş hem alışveriş

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Geçtiğimiz günlerde 26 Ağustos'ta sevgilisi Oğuzhan Koç ile dünyaevine gireceğinin müjdesini veren Demet Özdemir, bir alışveriş merkezinde 'Aşk Taktikleri 2' filmin çekimleri sırasında objektiflere yansıdı.

Giydiği turuncu elbisesi ile dikkat çeken Özdemir, çekim sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yakında dünyaevine girecek olan oyuncu, set arasında mağazaları turlamayı da ihmal etmedi.