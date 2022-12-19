'HAMİLELİK' İDDİASI
Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi ile yıllar sonra sahnelere dönen İzel Çelik, sosyal medya hesabından 'Bebek' isimli şarkı eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını yayınlamıştı. İzel, ayrıca fotoğrafa “Size gelsin” notunu düşerek, kalp emojisi eklemişti.
Bu paylaşımın ardından "Demet Özdemir hamile mi?" yorumları yapıldı. Özdemir, hamile olduğu yönündeki dedikodulara "En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil” açıklamasını yaparak, bebek beklediği iddialarını yalanladı.