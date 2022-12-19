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Demet Özdemir'den 'hamilelik' iddiasına yanıt - Magazin haberleri

Demet Özdemir'den 'hamilelik' iddiasına yanıt

Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos 2022'de nikâh masasına oturan Demet Özdemir'in bebek beklediği ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Özdemir, "Henüz değil" diyerek iddiaları yalanladı 

Giriş: 19.12.2022 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 5 ay önce görkemli bir düğün ile birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı.

  • 'HAMİLELİK' İDDİASI

    Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi ile yıllar sonra sahnelere dönen İzel Çelik, sosyal medya hesabından 'Bebek' isimli şarkı eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını yayınlamıştı. İzel, ayrıca fotoğrafa “Size gelsin” notunu düşerek, kalp emojisi eklemişti.

    Bu paylaşımın ardından "Demet Özdemir hamile mi?" yorumları yapıldı. Özdemir, hamile olduğu yönündeki dedikodulara "En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil” açıklamasını yaparak, bebek beklediği iddialarını yalanladı. 

  • "YILBAŞINI BİRBİRİMİZE AYIRDIK"

    Öte yandan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşi Oğuzhan Koç ile birlikte Kuruçeşme'de objektiflere yansımıştı. 

    Yılbaşı planlarından da bahseden çift, "İkimizin de işleri çok yoğun. Bu yüzden bu yılbaşını birbirimize ayırdık. Nereye gideceğimiz belli değil daha. Zaten burada olursak sizinle karşılaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

  • 2022 yılını da değerlendiren ikiliden Özdemir, "Allah sizlere de nasip etsin. Çok güzel geçti. Sürprizler ile doluydu başlangıcı. Sonucu çok heyecan vericiydi benim için. Güzel başlangıçlar yaptık. İnşallah bir sonraki yıl da bir önceki yılı aratmaz diyeyim" şeklinde konuşmuştu.

    Koç ise "Sürprizler ile dolu bir yıldı. İnşallah daha güzellerini hep birlikte yaşarız" demişti.

  • 14 ŞUBAT'TA EVLİLİK TEKLİFİ

    Oğuzhan Koç, sevgilisine 14 Şubat'ta evlenme teklifi etmişti. Çift, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturmuştu. Koç ve Özdemir, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a ertelemişti. Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giymişti.

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