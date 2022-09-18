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Demet Özdemir'den 'hamilelik' iddialarına yanıt
Geçtiğimiz ay şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir, düğün sonrası hakkında çıkan 'hamilelik' haberlerine son noktayı koydu. İddiaların gerçek olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Herhangi bir çocuk baskısı yok. öyle bir hayatımız yok. Sırası geldiğinde her şey olur" dedi
Oyuncu Demet Özdemir, SHOW TV ekranlarında Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Özdemir, Instagram'da sahte hesabının olmadığını ifade etti. 30 yaşındaki oyuncu, "Sahte hesabım olsa hemen yakalanırdım" diye konuştu.
"EŞİMİN TELEFONUNU KARIŞTIRMAM"
Ayrıca sosyal medya kullandığı günden bu yana ilan-ı aşk almadığını söyleyen Demet Özdemir, geçtiğimiz ay dünyaevine girdiği eşi Oğuzhan Koç'a bu tarz mesajların gelme ihtimalinin olduğunu belirterek, "Eşime bu tarz mesajlar geliyordur. Herhangi bir tepkim olmaz. Birbirimize güvendikten sonra asla telefonunu karıştırmam söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
"ANNEM NE KADAR ÜNLÜ OLDUĞUMUN ŞAŞKINLIĞINI YAŞIYOR HALA"
Kariyerinin 10. yılını da kutlayan Demet Özdemir, geriye dönüp baktığında aklına ailesinin geldiğini söyledi. Ünlü isim, "Annem benim ne kadar ünlü olduğumun şaşkınlığını yaşıyor hala. Annemin benim için düşündükleri aklıma geldikçe duygulanıyorum" dedi.
"GELİNLİKLERİMLE İLGİLİ ESPRİLER HOŞUMA GİDİYOR"
Düğününde kullandığı üç gelinlikle gelen eleştirilere güldüğünü söyleyen Demet Özdemir, "Giydiğim ilk gelinlikle ilgili yaratıcı espriler hoşuma gitti. Hoşuma gitmeyen benzetmeler değil, sözlerdi. Kullanılan cümleler üzücüydü" dedi.
Özdemir, düğünde kendi gelinliği kadar eşi Oğuzhan Koç'un ayakkabılarının da konuşulmasına sevindiğini ifade etti.
Ünlü isim, "Oğuzhan'ın ayakkabıları da konuşuldu. Bu hoş bir durum... Şaka bir yana benzetmelerden çok kullanılan cümleler hoş olmadı" dedi.
'HAMİLELİK' İDDİALARINA YANIT
Demet Özdemir, düğün sonrası hakkında çıkan 'hamilelik' haberlerine de son noktayı koydu. İddiaların gerçek olmadığını söyleyen Özdemir, "Herhangi bir çocuk baskısı yok. öyle bir hayatımız yok. Sırası geldiğinde her şey olur" ifadelerini kullandı.
Kariyerinin bundan sonraki döneminde bir biyografi filminde rol alabileceğini belirten Demet Özdemir, "Hayat motivasyonu olarak Türkan Şoray diyebilirim ama bir dansçıyı da oynamam istenirse Nesrin Topkapı diyebilirim" dedi.
"ADIM ARTIK DEMET ÖZDEMİR KOÇ"
Ünlü isim, evlendikten sonra kendisine nasıl hitap edilmesini istendiği sorulması üzerine ise "Demet Özdemir Koç lütfen" yanıtını verdi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Demet Özdemir'den 'hamilelik' iddialarına yanıt - Magazin haberleri/demet-ozdemir-den-hamilelik-iddialarina-yanit-magazin-haberleri-3521389-magazin
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