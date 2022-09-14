"BUNLARIN KONUŞULMASI GÜZEL"

Düğünde giydiği 17 bin 500 TL'lik ayakkabı hatırlatılınca ünlü şarkıcı, "Bütün ayakkabılar böyle, bunların konuşulması da çok güzel. Hiçbir sorun yok. Çok güzel bir düğündü, biz bununla eve gittik" dedi.