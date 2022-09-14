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Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti: Stresten yemek yemeyi unuttuk - Magazin haberleri

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti: Stresten yemek yemeyi unuttuk

Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç, hayatlarının en mutlu gününü yaşadıklarını ifade etti. İkili, "Biz o gün stresten yemek yemeyi unuttuk. Ertesi sabah 'Düğün bitti' diye birbirimize hatırlattık" diyerek, güldü

14.09.2022 - 08:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Umut Kurt ile sevgilisi Melisa İnci, Sarıyer'deki bir mekanda nikah masasına oturdu. Törene katılan isimler arasında geçtiğimiz hafta dünyaevine giren Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti de vardı. Gecede el ele objektiflere poz veren ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • "BUNLARIN KONUŞULMASI GÜZEL"

    Düğünde giydiği 17 bin 500 TL'lik ayakkabı hatırlatılınca ünlü şarkıcı, "Bütün ayakkabılar böyle, bunların konuşulması da çok güzel. Hiçbir sorun yok. Çok güzel bir düğündü, biz bununla eve gittik" dedi.

  • "STRESTEN YEMEK YEMEYİ UNUTTUK"

    Hayatlarının en mutlu gününü yaşadıklarını söyleyen çift, "Biz o gün stresten yemek yemeyi unuttuk. Ertesi sabah 'Düğün bitti' diye birbirimize hatırlattık" açıklamasını yaparak, güldü.

  • Ayrıca Oğuzhan Koç'un geceye düğünde giydiği ayakkabının bir benzerini giyerek gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

  • DÜĞÜNDE NELER OLMUŞTU?

    Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti. Çift, geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Aşıklar, 26 Ağustos'taki düğünlerini hava olumsuz hava şartları nedeniyle iki gün erteleyerek, 28 Ağustos'ta evlenmişti.

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