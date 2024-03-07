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        Haberler Magazin Demet Özdemir: Bunları konuşurken utanıyorum - Magazin haberleri

        Demet Özdemir: Bunları konuşurken utanıyorum

        Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde değeri 1000 dolar (Yaklaşık 31 bin 830 TL) olduğu ileri sürülen bir eşarpla objektif karşısında poz vermişti. "Alışveriş delisi değilim" diyen oyuncu, yaptığı harcamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:42
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Özdemir, bir üniversite tarafından düzenlenen ödül töreninde objektiflere yansıdı. Gecede 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görülen Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özdemir, duygularını; "Çok heyecanlıyım. Üniversite ödüllerinin tüm oyuncular için bende ayrı bir yeri var. Ne kadar doğru bir yolda olduğumu gösteriyor bu ödüller" sözleriyle ifade etti.

        • 2

          "BENİ BU ŞEKİLDE ONURLANDIRMASI HOŞUMA GİTTİ"

          Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Melisa Döngel'in kendisi için yaptığı; "Demet, mükemmel bir kadın. İki projede beraber oynadık. İkisinde de onun desteğiyle kadroya alındım. Bir kadında hiç mi kıskançlık olmaz, Demet'te yok. Aksine yardımcı olur" şeklindeki açıklama hakkında konuştu. Özdemir, Döngel için; "Biz onunla çok güzel yolculuklar katettik. Beni bu şekilde onurlandırması çok hoşuma gitti. Ona çok teşekkür ediyorum" dedi.

        • 3

          "EGOYA VE HIRSA BULAŞMADIM"

          Demet Özdemir, ayrıca gösteri dünyasındaki egolar ve hırsları da şu sözlerle değerlendirdi; "Ben hiç bulaşmadım diyebilirim. Benim için sakinlik, işimi yaparken daha da ön planda. Zaten yorucu bir tempo, kafamızı başka tarafa çevirirsek bence çok mutlu olma ihtimalimiz yok. Ben bunu daha doğru buluyorum."

        • 4

          "SEVDİKLERİMLE TATİL YAPTIM"

          Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde arkadaşları ve aşk yaşadığı iddia edilen Kadir Güneş ile Uludağ'da tatil yapmıştı. Kar tatiliyle ilgili konuşan Özdemir; "Böyle harika bir tatil yaptık. İstanbul'a kar yağmadı biz de yakın bir yerlere gitmek istedik. Bembeyaz bir tatil oldu. Eğlenceliydi ve sevdiklerimle beraber olduğum için mutluydum. Çok teşekkür ediyorum" diyerek güldü.

        • 5

          "ALIŞVERİŞ DELİSİ DEĞİLİM"

          Öte yandan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde değeri 1000 dolar (Yaklaşık 31 bin 830 TL) olduğu ileri sürülen bir eşarpla objektif karşısında poz vermişti. Eşarplı fotoğrafını değerlendiren Özdemir; "Ben yaptığım alışverişi her gün takıp takıştırmıyorum. Ben önümüzdeki hafta hiç fotoğraf paylaşmayacağım. 2025'in bütçesini sizle beraber belirleyelim. Şaka bir yana ayırdığımız bir bütçe var, onunla sadece özel günler için alışveriş yapıyoruz. Ben bunları konuşurken utanıyorum. Alışveriş delisi değilim" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Demet Özdemir, ayrıca ödülünü almayı beklerken Down Sendromlu gençlerle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen herkes ile tek tek fotoğraf çektirdi.

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