"BAMBAŞKA BİR KİŞİ OLDUM"

Demet Evgar, "Kostümüm 'Dracula'nın ağzını sulandıran bir kostüm oldu. Eşim (Levent Babataş) 'Dracula' kostümü ile kutluyor. Minik cadımız evde uyuyor. Zaten ev buraya yakın. Ben de gidip, geliyorum arada yanına. Ben gayet iyiyim çünkü bütün günümü kızım Mavi ile geçiriyorum. Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti. Bambaşka bir kişi oldum, tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte ve her günüm şükürle geçiyor. Oyuncu olduğum için uykusuzluğa alışığım ama Mavi'den kaynaklı uykusuzluğum çok daha zevkli. Mavi çok huzurlu bir çocuk. Hiçbir zorluk çekmiyorum. Her gün yeni bir deneyimle karşılaşıyorum. Mavi bana benziyor, gözleri de bana benziyor. Babayı da biraz andırıyor diyelim haydi" diyerek, gülümsedi.