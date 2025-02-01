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        Haberler Magazin Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, kaza geçirdi - Magazin haberleri

        Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, kaza geçirdi

        Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt bir kaza geçirdi. Karanlıkta camı fark edemeyen Okan Kurt'a dikiş atıldı. İlerleyen saatlerde Akalın, eşinin durumunun iyi olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 21:15 Güncelleme: 01.02.2025 - 21:19
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          Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, geçtiğimiz saatlerde talihsiz bir kaza geçirdi. Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

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          "ELİNDE CİDDİ BİR KESİK VAR"
          Demet Akalın, yaşananları şu sözlerle anlattı; "Ben sahnedeyken Okan bey, dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama çarpıyor. Elinde ciddi bir kesik var, bacaklarına da dikiş atıldı. Aklım çıktı. Allah, korudu"

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          İlerleyen saatlerde bir paylaşım daha bulunan şarkıcı, eşinin taburcu olduğunu belirtti.

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          "ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY ATLATTIN"

          Demet Akalın, ikinci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Okan bey, bir saatlik ameliyat sonrası taburcu oldu. Parmaklarının arasını kesip geçen camları arayan dostlara teşekkür ederiz. Canım aşkım, çok büyük bir şey atlattın, aklım gitti. Seni çok seviyoruz."

          Fotoğraflar: Instagram

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