31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Okan Kurt ile birlikte 2. Sayfa programına katıldı. Okan Kurt ile geçirdiği zor günleri ve ilişkilerini anlatan Akalın, 3. çocuk sinyalini de verdi. Akalın, "Bazen Hira'ya soruyorum. 'Kız kardeşim olursa bakarım, erkek kardeşim olursa bakmam' diyor" ifadelerini kullandı.
İşte Demet Akalın ve Okan Kurt'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
Anne olanlar beni daha iyi anlar ama son 1 aydır yaşadıklarımız çok korkunç, biz sokakta oynardık hiçbir şey olmazdı. Hira sokak çocuklarıyla oynasın istiyorum. Öyle dadılarla büyüyen biri olarak kalmasın. Herkes anne olmasın. Böylelerinden çocukları alınmalı.
"HAMİLEYKEN KENDİMİ ŞİŞLEMEYİ DÜŞÜNMÜŞTÜM"
Hira'ya 5 aylık hamileyken kendimi şişlemeyi düşünmüştüm. Ruh halim iyi değildi. Hamileliğim sırasında sağlıklı bir süreç yaşamadım. Hira'yı göğsüme yatırdıktan sonra annelik geliyor. Annelik çok içgüdüsel bir şey.
"SILA BENİM İÇİN YÜZYILIN OZANI"
Başıma gelen olaylarda Sıla'nın beni ağlatan bir mesajı vardı. Sıla bana şarkı da verdi ama Sıla ile magazinle ilgili bir şey konuşmak istemiyorum, ona yakıştıramıyorum. Ben onu oraya koyamıyorum. Onu inanılmaz seviyorum ve saygı duyuyorum.
Sıla benim için yüzyılın ozanı. Onun zor günlerinde yanında olmaya çalıştım, bu süreç boyunca da... Hiç samimiyetim yoktu ve zor zamanımda ilk mesaj atan oydu. Mesela ben diğer şarkıcı arkadaşlarımdan kapımda olmalarını beklemiştim... Kötü bir dönemdi.
OKAN KURT: EVE BEN BAKIYORUM
Eve ben bakıyorum. Benim için en önemlisi eşimin kalbini kazanmak ve çocuğuma bakmak. Hanımın gönlünü almak biraz daha zor oldu. Benim hiçbir zaman borç almak tarzım olmaz.
"YÜZÜĞÜM SAYESİNDE PASAPORT KUYRUĞUNDAN 3 SANİYEDE GEÇTİM"
Yüzüğüm sayesinde pasaport kuyruğundan 3 saniyede geçtim. Burada Demet Akalın olmak Amerika'da bile işime yaradı. Okan çok bonkör. En son doğum günümde şık bir kolye aldı.
Beni son zamanlarda Selin'in hediyesi şaşırttı. Kapıda dansçılar falan... Okan'ın benim hayatımda hiç sevmediği kız arkadaşlarım var.
OKAN KURT: BU ZOR BİR SORU
Kerimcan evimize bir daha girebilir mi? Bu zor bir soru. Türkiye'nin gündemindeki soruyu bana sordunuz. Boşandığım süreden beri Kerimcan'ı hiç görmedim zaten.
Ben bununla ilgili bir yorum yapmayacağım. Zaten herkes yapacağı kadar yorum yaptı bu konuda.
DEMET AKALIN: HİÇ SAHTE HESABIM YOK
Hiç sahte hesabım yok. Öyle merak ettiğim insanlar da yok.
OKAN KURT:O ZOR GÜNLERDE AĞLADIM
O zor çok günlerde ağladım. Kıyafetlerim hala ayrıldığımızda tuttuğum evde duruyor. Demet ben evden gittikten sonra her yere yayılmış. Ben eve tekrar geldiğimde baktım, kiraya vermiş sandım.
Demet hiçbir şey atmaz, malı kıymetlidir. Giymese bile durmasını ister. Milano'ya gidiyoruz ama artık alacağı bir şey kalmadı. Evde genelde tartışmayız, alttan alırız.
"DEMET'E YAVUZ BİNGÖL'DEN FİLM TEKLİFİ GELDİ"
Demet'e dün film teklifi geldi. Bunu burada açıklıyorum. Dün Yavuz Bingöl aradı, Demet'e başrol geldi. Senaryoyu okuyacağım bu akşam.
8-9 yıldır evde askeri düzenle yaşıyorum. Efendi efendi evimde oturuyorum.
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