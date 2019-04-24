İrem Derici, mekandan erken ayrılan isimler arasındaydı. Gece hakkındaki soruları yanıtlayan Derici, “İçerisi çok güzel, resmen 4 mevsim yaşanıyor. Hediye olarak bir şey alamadım. Onun yerini eğlenelim, kopalım bu daha iyi bence. Bunun yanı sıra Demet ile yoğun bir süreçten geçtik ve bugün gerçekten kalp kalbeydik. Sanki yıllardır görmediğim aileme dönmüş gibiyim bugün. O yüzden biz küs kalamayız zaten. İlk adımı ben atmıştım” dedi.