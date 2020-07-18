Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Koronavirüs salgınından dolayı sahne performanslarına ara vermek zorunda kalan şarkıcı Demet Akalın, mekanların açılmasıyla yaklaşık 5 ay sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
Sahnesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, şunları söyledi:
Ben çalışmaktan hiç yorulmam. Sadece üflerim, püflerim ama ekibim kahrımı çeker. Herkes çalışsın ve ekmeğine baksın. Eskiden hep 'Saatler niye erken değil?' diye hayalini kurardık. Çok garipsemiyorum aslında çalışma saatlerini. Saat 00.00 olunca mekanlar kapandığından dolayı evimize gidiyoruz.
Demet Akalın, muhabirlerin "Futbolcular, basketbolcular maaşlarında indirime gitti bu süreçte. Siz de sahne ücretlerinde indirim yaptınız mı?" şeklindeki sorularına şu yanıtı verdi:
Bayağı indirim yaptım. Yüzdesini sormayın hiç. İlk karantina günlerinde beni bayağı topa tuttular ama çok stresliydim gelecekle ilgili. Allah'a şükür 2 ayda toparladık. Biz de kendi ücret indirimini sahnemiz için yaptık.
Demet Akalın, "Kızınız Hira okula başlayacak. Onun yurt dışında okumasını ister misiniz?" şeklindeki soruya şu sözlerle yanıt verdi:
Yok, yok! Hiç benim öyle hayallerim yok ama eylül ayında okullar açılmazsa özel bir hoca ve 2-3 arkadaşıyla birlikte yan evi sınıf yapacağım. Bizimkisi online eğitime konsantre olamıyor. Küçük çocuklar için çok endişeliyim. İnşallah ona da bir çözüm bulurlar.
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