Sahnesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, şunları söyledi:

Ben çalışmaktan hiç yorulmam. Sadece üflerim, püflerim ama ekibim kahrımı çeker. Herkes çalışsın ve ekmeğine baksın. Eskiden hep 'Saatler niye erken değil?' diye hayalini kurardık. Çok garipsemiyorum aslında çalışma saatlerini. Saat 00.00 olunca mekanlar kapandığından dolayı evimize gidiyoruz.