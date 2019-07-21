Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Demet Akalın, muhabirlerin, "Geçtiğimiz gün trafikte kavga yaşadınız. Nasıl oldu acaba?" sorusuna Akalın, "Şikayetçi oldum. Jandarma komutanı sağ olsun. Acayip ilgileniyorlar Bodrum'da. Ben kızım Hira korktuğu için tedirgin oldum. Trafikte böyle atışmalar olduğu zaman beni görünce 'Ah! Abla sen misin?' diyorlar falan. Ama Hira gözlerini ovuştura ovuştura ağlayınca ben sinirlendim. Adam arabayı yumrukladı resmen. Ben arabadan inince kaçtı. Ama o adiyi bulacağım" cevabını verdi.