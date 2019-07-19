"ELBET BULACAĞIM SENİ!"



Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar sizden daha delikanlı! O ak sakalından utandın mı? Yumruklayıp arabamı, kızımı korkutup kaçtın arabana! Neymiş kırmızıda geçecekmişim... Elbet bulacağım seni! Turgutreis'te bana trafik terörü yaşatan arabanın plakasının sonunu göremedim. 34 GSL! Şikayetçiyim! Jandarma bulur seni. Yazık! Birde 'Çocuk var, korkuttunuz' diyorum arabadaki kadın 'Hadi be!' diyor!