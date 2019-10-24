Demet Akalın'ın yakın dostu Selin Ciğerci'ye kızdığı ve paylaşımlarını da o yüzden sildiği iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Selin Ciğerci, "'Kötü çıktık silmiş! Haberim var. Güzeller gelir, paylaşır. Onun gelmesi bile yeterli. Düğünde bizi birlikte görürsünüz" açıklamasını yapmıştı.