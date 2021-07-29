Demet Akalın'dan Tüdanya'ya destek!

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2020 yılında kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Tüdanya, bir süredir gırtlak kanseri ile mücadele ediyordu. Yaklaşık beş aydır hastanede tedavi gören Tüdanya'nın gırtlağı alındı. Sesini kaybeden usta sanatçıya ilk destek popçu Demet Akalın'dan geldi.

Tüdanya'ya ulaşan Akalın'ın ünlü şarkıcıya maddi olarak yardımda bulunduğu öğrenildi.

DEMET AKALIN'DAN TÜDANYA'YA DESTEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Onur Akay, "Az önce hem Demet Akalın'la hem de ortak arkadaşımız Zühre Gülşen aracılığıyla Tüdanya ile konuştum. Güzel yürekli Demet Akalın, Tüdanya'ya maddi olarak yardım etti ve manevi olarak da onu çok mutlu etti. Tüdanya ise maddi yardımı, Demet'e en güzel bestelerinden birini vererek kabul etti. İnşallah arabesk okumak isteyen yorumcularımız da Tüdanya'nın bestelerinden albümlerini alırlar ve sanatçılarımız ona özel bir gece düzenler." ifadelerini kullandı.

TÜDANYA HAKKINDA

Arabesk müzik sanatçısı olarak tanınan ve asıl adı 'Hatice Döngü' olan Tüdanya, 1986 çıkışlı 'Seni Sevmeyen Ölsün' adlı eseriyle ünlenmişti. Sinemada da yer alan şarkıcı, Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile filmlerde oynamıştı.

ALBÜMLERİ

(1983) Sıra Sıra Dağlar

(1986) Azap

(1986) Seni Sevmeyen Ölsün

(1987) Sen Bir Ömürsün

(1988) Sen Yaşa

(1989) Adın Sevgilim Olsun

(1991) Dön

(1993) Beklenen Tüdanya

(1994) Söyle Güzel İsmin Ne

(1995) Yüreğimde Depremler (Sen Sefa Geldin)

(1999) Canım Sağolsun

(2002) Allah Kerim (İşte Tüdanya)

FİLMOGRAFİ

(1982) Sancı

(1987) Yıllar

(1989) Canımdan Can İste

(1989) Canımın Canısın

(1989) Sen Yaşa