07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sunucu ve manken Esra Balamir, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yaşadığı süreci anlatan Balamir, "Aslında kendimi grip zannettim. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın'dan koronavirüs tedavisi gören yakın arkadaşına destek gecikmedi.
Balamir ile pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Akalın, paylaşımına "En çok özlediğim... Geçecek bu günler Allah'ın izniyle..." notunu düştü.
Akalın'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Geçmiş olsun" yorumu aldı.
Esra Balamir, geçtiğimiz günlerde şu açıklamaları yapmıştı:
Gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım. Arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar 'İki güne çıkacak' dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik. Bize geldiler, 'evden çıkmayın' dediler.
Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı, arada da baş ağrısı.
İlacı kapıya kadar getirdiler, her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar. Negatif çıkana kadar böyle devam edecek.
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