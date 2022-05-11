Demet'ten 'nankör' iması!

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Ünlü popçu Demet Akalın, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamasında çalan “Kulüp” şarkısının FIFA’nın resmi sitesinde gösterilmesinin ardından yeni bir paylaşımda bulunmuştu.

"ÖNEMLİ OLAN DON DEĞİL, ŞARKIYMIŞ" DEMİŞTİ

Akalın, "Adamlar beni dünya starı yapacak. Aleyna hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş, önemli olan don değil, şarkıymış!" diyerek, Tilki'ye gönderme yapmıştı.

ERSAY'DAN ALEYNA VE EDİS'E DESTEK

Demet Akalın'ın bu gönderisinin ardından söz yazarı Ersay Üner’den genç şarkıcıya destek geldi. Üner, Instagram hesabından, "Edis ve Aleyna... Hayalleri peşinde zaman ve emek harcıyorlar. Eleştiri tabii ki olacak ama üslup ve saygı önemli." mesajını yayınladı.

"NANKÖR" GÖNDERMESİ

Akalın, Ersay Üner'in eleştirisinden sonra daha önce ünlü isme aldığı otomobilin fotoğrafını paylaşarak, "Bazısının kapısına çektik ama sonunda düşman oldu. Nankörlük mü, yok canım..." dedi.

"KOCA SÖZÜ DİNLEYECEKSİN!"

Demet Akalın, ayrıca, "Bir kere de bilme, koca sözü dinleyeceksin... Anam, insan sarrafısın minik!" ifadelerini kullanarak, hayat arkadaşı Okan Kurt’un o dönem kendisini uyardığını da söyledi.

"ÇOK SAMİMİYETSİZ BULDUĞUM İÇİN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM"

İkilinin arası 2011'de bozulmuş ve Ersay Üner, işbirliklerinin neden sona erdiği sorusuna, "Demet’i çok samimiyetsiz bulduğum için artık onunla çalışmak istemiyorum.” yanıtını vermişti.

BARIŞMA HEDİYESİ CİP!

Demet Akalın da 10 yıllık işbirliğinin ardından olaylı şekilde yollarını ayırdığı Ersay Üner’le yeniden çalışmaya başlamıştı. Ünlü şarkıcı, hit şarkılarına imza atan Üner’e barışma hediyesi olarak 2011 model bir cip almıştı.