Demet'ten 'nankör' iması!

Ünlü popçu Demet Akalın, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamasında çalan “Kulüp” şarkısının FIFA’nın resmi sitesinde gösterilmesinin ardından yeni bir paylaşımda bulunmuştu.
"ÖNEMLİ OLAN DON DEĞİL, ŞARKIYMIŞ" DEMİŞTİ
Akalın, "Adamlar beni dünya starı yapacak. Aleyna hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş, önemli olan don değil, şarkıymış!" diyerek, Tilki'ye gönderme yapmıştı.
ERSAY'DAN ALEYNA VE EDİS'E DESTEK
Demet Akalın'ın bu gönderisinin ardından söz yazarı Ersay Üner’den genç şarkıcıya destek geldi. Üner, Instagram hesabından, "Edis ve Aleyna... Hayalleri peşinde zaman ve emek harcıyorlar. Eleştiri tabii ki olacak ama üslup ve saygı önemli." mesajını yayınladı.
"NANKÖR" GÖNDERMESİ
Akalın, Ersay Üner'in eleştirisinden sonra daha önce ünlü isme aldığı otomobilin fotoğrafını paylaşarak, "Bazısının kapısına çektik ama sonunda düşman oldu. Nankörlük mü, yok canım..." dedi.
"KOCA SÖZÜ DİNLEYECEKSİN!"
Demet Akalın, ayrıca, "Bir kere de bilme, koca sözü dinleyeceksin... Anam, insan sarrafısın minik!" ifadelerini kullanarak, hayat arkadaşı Okan Kurt’un o dönem kendisini uyardığını da söyledi.
"ÇOK SAMİMİYETSİZ BULDUĞUM İÇİN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM"
İkilinin arası 2011'de bozulmuş ve Ersay Üner, işbirliklerinin neden sona erdiği sorusuna, "Demet’i çok samimiyetsiz bulduğum için artık onunla çalışmak istemiyorum.” yanıtını vermişti.
BARIŞMA HEDİYESİ CİP!
Demet Akalın da 10 yıllık işbirliğinin ardından olaylı şekilde yollarını ayırdığı Ersay Üner’le yeniden çalışmaya başlamıştı. Ünlü şarkıcı, hit şarkılarına imza atan Üner’e barışma hediyesi olarak 2011 model bir cip almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!