Demet Akalın da o akıma uydu - Magazin haberleri - Magazin haberleri

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Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı sevgilisi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile birlikte kendisini evde izole eden şarkıcı Demet Akalın, bu süreci eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.

Gün içerisinde neler yaptığını Instagram'dan gözler önüne seren Akalın, bu kez son zamanlarda oldukça popüler olan ev eşyalarını müzik enstrümanı gibi kullanma akımına uydu.

Şarkıcı, Okan Kurt, kızı ve yardımcıları ile çektikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner de sergiledikleri performansı "Bir temizliğin daha sonuna geldik" notu ile Instagram'dan yayınlamıştı.

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