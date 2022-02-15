DELTACRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Omicron varyantının daha düşük bir şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde yükselen bağışıklığa bağlanıyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, söz konusu bu varyantın neden daha hafif olabileceğine yönelik bilgiler veriyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkiliykken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini belirtmişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlara kıyasla daha etkili olmadığını belirtmişti. Ağır hastaların akciğerlerinde sıklıkla bu sorun yaşanıyordu.