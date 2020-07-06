Sertab Erener, arabalı konserler serisinde sahneye çıktı. Erener, Yenikapı'da 'Park Et Seyret' başlıklı konserde yeni albümü 'Ben Yaşarım'daki şarkıları ilk kez seslendirdi. Erener, kendisine "Bu zamanda albüm çıkarmak delilik" denmesine rağmen "Ben eski kuşağın insanı olduğumdan albüm yapmanın hala önemli olduğuna inananlardanım" diyerek 'Ben Yaşarım'ı çıkardığını dile getirdi

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Sertab Erener, 5 yıl aradan sonra çıkardığı 'Ben Yaşarım' adlı albümündeki şarkılarını ilk kez Kerki Solfej'in düzenlediği arabalı konserlerde seslendirdi. 'Park Et Seyret' adlı konserler dizisinde sahneye çıkan Erener, 4 aydır sahneye çıkmadığını ve bu anın çok özel olduğunu söyleyerek duygularını şöyle dile getirdi; "Bu süreçte sahnelerden uzak kalarak biz de sizlerle aynı kaderi paylaştık. Fakat toplum olarak her koşulda birbirimize bağlıyız. Bu yüzden bugün burada bir araya gelişimiz çok önemli. Sizi ve sahneyi çok özlemişiz. Bizim için bundan güzel bir şey yok. Bunu yapamayınca bir yanımız kör topal kalıyor."

Albümü 2 - 3 yıllık bir çalışma sonucunda çıkardıklarını söyleyen Sertab Erener, "Bu zamanda albüm çıkarmak delilik dediler. Ben eski kuşağın insanı olduğumdan albüm yapmanın hala önemli olduğuna inananlardanım. Eski gelenekleri devam ettirmek bence önemli. Albüm yapmak da benim için eskiden olduğu gibi hala çok değerli. Hayatta bildiğini okumak lazım diye düşünüyorum ve ben bunu yapmayı seviyorum. Her şeye rağmen kulaklarımı kapatarak albümü çıkardık ve bu albüme büyük emek verdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

'Park Et Seyret' konserine dinlemeye gelen İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'ne üye yaklaşık 50 klasik otomobil de katıldı. Sadri Alışık'ın eski otomobili de konsere renk kattı.