Liverpool-Chelsea Süper Kupa maçının 14. dakikasında sahaya atlayan "Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz, sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulmuş ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Ali Abdülselam Yılmaz, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video ile dün gece yaşananları anlattı. Amacının kanalına takipçi kazandırmak olmadığını dile getiren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, maç esnasında yaşanan heyecan ile kendisini sahaya attığını dile getirdi.

Yaşanan olaylardan ötürü üzgün olduğunu dile getiren "Deli Mi Ne?" kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz, spor camiası ve Tüm Türkiye'den özür diledi.

"TÜM TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ali Abdülselam Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Hepinize selamlar arkadaşlar. Dün akşamki yaşadığımız olayla alakalı hislerimi sizlerle paylaşmak ve yaşanılanları size anlatmak istiyorum. Bir Milli Takım sporcusu olarak böyle bir konuyla beraber karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Huzurlarınızda tüm Türk halkından özür diliyorum.

O akşam maçı izlemeye gelen tüm futbolsever arkadaşlarımdan, stad görevlilerinden, tüm sporcu arkadaşlarımdan özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum. Dün akşam maçı izlemek için her seyirci gibi futbol sahasına, stada gittim ve maç başladı. Oraya gitme amacım böyle bir YouTube videosu çekmek, sahaya atlayıp, videoya çekip bunu YouTube kanalımda paylaşmak falan değildi. Kaldı ki yanımda kamera da getirmedim, böyle bir hazırlığım da yoktu.

"ANLIK REFLEKSLE BİR ANDA HEYECANA KAPILIP SAHAYA ATLADIM"

Maçı izlerken 15. dakikada inanılmaz heyecanlı bir durum oldu. Korner atışı esnasında maç durdu ve ben anlık refleksle bir anda heyecana kapılıp sahaya atladım. Kimseye dokunmadım. Yaptığım o anın heyecanına kapılmış, planlanmamış bir hareketti. Ne bir kişinin, ne bir kurumun ne de bir markanın yönlendirmesiyle hareket etmedim. Ya da buradan bir video çıkartıp, YouTube'a yükleyip bir gelir elde etme amacında da değildim, bir takipçi kazanma amacında da değildim.

"KENDİM 27 KERE MİLLİ FORMA GİYDİM"

Hepinizden teker teker özür diliyorum bu durumu size yaşattığım için. Bir Milli Takım sporcusu olduğum için bu müsabakaların ne kadar önemli müsabakalar olduğunun farkındayım. Kendim 27 kere milli forma giydim ama bu durumun içerisindeyiz ve karşınıza geçip sizden özür diliyorum. Bugüne kadar beni tanıyanlar iyi bilir, tanımayanlara da kendimi kısaca anlatmak istiyorum.

Yaptığım videolarda ve yaşantımda her zaman spora ve sporcuya çok önem gösterdim. Kendi yaşantımda da böyle yaşıyorum. Genç arkadaşlarımı da bugüne kadar hep spora teşvik ettim. Bu durum yaşanmış olsa bile daha ilgili bir şekilde genç arkadaşlarımı spora teşvik etmeye, bununla alakalı videolar üretmeye devam edeceğim. Böylesine üzücü bir olayla beraber karşınızda olduğum için çok derinden etkilendim ve bu durum beni çok üzdü.

Bundan sonra hareketlerimde daha dikkatli olacağıma söz veriyorum ve sizden af diliyorum. Daha öncesinde olduğum gibi gençlere ve toplumumuza örnek bir birey olmaya devam edeceğim. Umarım beni affetmişsinizdir.

TAKİPÇİLERİ ABONELİKTEN ÇIKTI

Fester Abdü adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın davranışı tepki çekmişti. Twitter’da #DeliMiNeSanaYakışmadı ve #10MilyonTLCezaVerilsin hashtagleri ile trendtopic (TT) olan Fester Abdü’nün dün Youtube'de 4 milyon 583 bin 41 abonesi bulunurken bugün abone sayısı 4 milyon 455 bin 469'a düştü.

FESTER ABDÜ (DELİ Mİ NE) KİMDİR?

Gerçek adı Ali Abdülselam Yılmaz olan Fester Abdü, 1993 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun oldu.

Bir dönem Survivor 2018 All Star yarışmasına katılması gündeme gelen Fester Abdü'nün YouTube'ta yaklaşık 4 buçuk milyon abonesi bulunuyor.

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra sporla da ilgili olan Fester Abdü, kano sporcusudur. Çukurova Üniversitesi'nin kano takımında bir çok yarışa katılmış ve başarılara imza atmıştır.