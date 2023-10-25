Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik "Deli Mavi" yeniden hayat buldu - Magazin haberleri

        "Deli Mavi" yeniden hayat buldu

        Hazırlıkları biten ve önümüzdeki günlerde çıkması planlanan 'Söz ve Seda Akay Vol 1' adlı albümün ilk şarkısı anlamlı bir projeyle geliyor. Bu çalışma kapsamında yıllar geçmesine rağmen hala hit olan, unutulmayan parça 'Deli Mavi' farklı bir düzenleme ve yorumuyla bir kez daha hayat buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Deli Mavi" yeniden hayat buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anlamlı sözleriyle aşkı anlatan 'Deli Mavi' adlı şarkı şimdi de Seda Akay öncülüğünde, Türk milletinin en büyük ve en özel aşkı Mustafa Kemal Atatürk için hazırlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen sunulan tekli, coşkuyu ve gururu bir arada yaşatacak.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Parçanın sözleri, müzik dünyasına birçok değerli eser veren duayen isim Seda Akay’a, bestesi ünlü müzisyen Ozan Çolakoğlu’na ait olan bu teklinin düzenlemesini Baran Etik, mix & masteringini Candar Köker, süpervizörlüğünü ise Alpay Aydın üstlendi.

        REKLAM

        Bu proje için; Yeşim Salkım, Yaşar, Zerrin Özer, Hazal, Cenk Eren, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Büşra Pekin tarafından 'Deli Mavi' seslendirildi. Parçaya birçok anlamda katkıda bulunan Baran Etik, aynı zamanda şarkının klibi için de yönetmen koltuğuna oturdu.

        'Niye Hayat?' dinleyici ile buluştu
        'Niye Hayat?' dinleyici ile buluştu
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deli Mavi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        Habertürk Anasayfa