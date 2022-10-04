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Dele Alli'den Türkiye ve Beşiktaş sözleri - Beşiktaş BJK Haberleri

Dele Alli'den Türkiye ve Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'ın ses getiren transferi Dele Alli, kulüp dergisine röportaj verdi. İngiliz futbolcu, kariyeri, futbol yaşantısı, İstanbul günleri, Beşiktaş'taki hedefleri ve birçok konuda açıklamalar yaptı

04.10.2022 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Öncelikle biraz çocukluğunuzdan başlamak istiyoruz. Futbola olan ilginizin sokakta oynadığınız arkadaşlarınızdan farklı bir noktada olduğunu nasıl fark ettiniz?

    “Etrafımdaki arkadaşlarımdan hep daha iyiydim ancak gerçek bir fark olduğunu düşündüğümde on üç yaşımdaydım. Daha öncesinde hep eğlencesine futbol oynardım ancak kendimle ilgili ya da futbolla ilgili daha iyisini olabileceğimi ve olmak istediğimi o dönemlerde fark ettim. Sonrasında da biraz daha futbola eğilmem gerektiğini düşündüm çünkü diğerlerinden daha iyi olduğumu artık görebiliyordum. Kararı vermemin ardından zaten süreç de başlamış oldu benim adıma.”

  • Yalnızca futbol kariyeriniz odaklı değil de hayatınızı düşünecek olursanız, “Dönüm noktam” dediğiniz bir an var mı?

    “On bir yaşında, evlat edinildiğim zamanlar benim için hayatımın dönüm noktasıydı. Net bir an söyleyemem belki ama o süreç hayatımı baştan sona değiştirdi. Hala içimde o çocuksu duyguların olduğunu da söyleyebilirim. Tabii ki bir şeyler değişti, büyüdüm ama o duyguların da bir yerde hâlâ benimle birlikte olduğunun farkındayım. Şu an yirmi altı yaşındayım, hâlâ farklı şeyler deneyimliyorum, tecrübe ediyorum ve bunun bir sonu yok. Hayat bir deneyimleme yolculuğu. Ama değişim olarak spesifik bir süreçse sorunuz; cevabı, kesinlikle evlat edinildiğim dönemdi.”

  • Peki, şayet o dönüm noktası olmasaydı; bugün Dele kim olurdu, nerede olurdu? Futbol, kendisinden mahrum kalır mıydı; yoksa bir uyanış gerçekleşirdi ve yine de burada olur muydu?

    “Çok zor bir soru. Bu konu hakkında ben de hep düşünüyorum. O bahsettiğim durum, hayatımı baştan sona değiştiren bir şeydi. “Olmasaydı, ne kadar farklı bir hayat yaşardım acaba?” diye ben de kendime sıklıkla sorarım ama şu an bulunduğum yerde olmak hayatım boyunca zaten hep hedefim olmuştu. Herkesin yolu, kaderi farklıdır. Ben bunun yazılmış olduğuna inanıyorum. Benim inancıma göre; olması gerekenler, bir şekilde mutlaka oluyor, olmuştur ve olacaktır. Haliyle yazılanı yaşıyorum diye düşünüyorum. “Uyanış olurdu” demem mümkün mü, bilmiyorum ancak hayatın beni götüreceği ve bana çizdiği yol, yine de bu olurdu diye tahmin ediyorum. Hayatı biraz daha akışında yaşadığını anlıyorum cevaptan. İnişlerin ve çıkışların düşünüldüğünde de rutinden sıkılan ve sürekliliğe ters bir yapın olduğunu tahmin ediyorum. Öyle misindir, yoksa olması gereken yerde alınması gereken aksiyonu mu alırsın?”

  • “Beni uzun süredir tanıyan insanlar, yakınlarım; ciddi olmam gerektiğinde ciddi olduğumu daima bilirler ama hayat da genel itibarıyla tecrübelerden sabit elbette. İşler benim istediğim gibi gitmediğinde çok fazla negatif olmayı sevmiyorum, olumlu bakmaya çalışan bir tarafım vardır. Bu yüzden inişten ziyade çıkışa odaklanan bir yapım var ki bu da kazandığım tecrübelerden biri zaten. Dediğim gibi; hayat bir deneyimleme ve sürekli olarak öğrenme yolculuğu. Hayatı yaşarken bu iniş ve çıkışlardan bahsediyoruz ama tabii ki farkında olmak gerekiyor; her çıkışın bir inişi de olabiliyor. Haliyle her şey istediğiniz gibi giderken de o duruma kendimizi çok fazla kaptırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha yere sağlam basmalıyız belki, hem inişlerde hem de çıkışlarda. Tadını kaçıracak kadar zevk almaya da gerek yok bence. Her şey olması gerektiği ve hissetmeniz gerektiği kadarda kaldığında, dengeyi sağlamak çok daha kolay ve mümkün oluyor. Bir de kendime karşı daima dürüst davranırım. İnsanların zaman zaman değişmemi istediği noktalarda öncelikle kendime karşı dürüst oluyorum, kendi hissettiğim ve istediğim noktalara odaklanıyorum. Kendi istediğim gibi, olduğum Dele olmayı tercih ettim her zaman. İnsanların beni yönlendirmesinden ziyade, kendim olmak ve böyle kalmak istiyorum daima.”

  • Duygusal yönünüz nasıl? Daha doğrusal çizgilerle ilerleyen bir karaktersiniz sanırım. İçsel bir yapınız mı var?

    “Evet, insanların hissettiğim şeyleri anlamasını ve bilmesini çok istemediğim için genellikle içimde yaşamayı tercih ediyorum ancak etrafımda iyi insanlar da var elbette. Yakın dostlarım var. Duygusal anlamda paylaşma ihtiyacım olduğunda onlarla da paylaşabiliyorum ama onun dışında çok fazla dışa yansıtmayı sevmeyen bir karakterim. Doğrusal ilerlemeye çalışıyorum ve daha içe dönük bir yapıdayım."

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