Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Dele Alli, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Öncelikle Beşiktaş’ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dele Alli, "Başlangıcıyla beraber çok iyi geçen bir zaman. Türkiye’ye geldiğim an müthiş duygular içinde oldum ve ciddi anlamda çok mutluyum” dedi. Yaşadığı farklı gol sevinçleriyle alakalı olarak “Ben gol atmayı ve gollerden sonra farklı şekilde sevinmeyi seviyorum. Bazen göden sonra anlık şeyler geliyor aklıma bazen de planlı oluyor. Belki Beşiktaş’ta farklı bir gol sevinci görebiliriz” diyen yıldız oyuncu, Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin hatırlatılması üzerine de “Jose Mourinho’yla görüşmem özeldi ama sonrasında belgeselde açığa çıktı. Benden istediklerini ilettiği, beni motive eden bir konuşmaydı. Burada da Valerien Ismael hocamızla benzer bir durum olduğunu söyleyebilirim. Takımdan istediği, benden istediği şeyler gayet net. Beklentilerini söylediğinde ortak noktalarımız vardı. Ben kendisini sahada korkusuzca farklı şeyler düşünmeden olduğu gibi ifade etmek isteyen bir oyuncuyum. Valerien hocamız da bana bu özgüveni verdi, bunu da belirtmek isterim” açıklamasını yaptı.

"YORUM YAPANLARA SAHADA CEVAP VERMEK İSTİYORUM"

İngiltere’de çok fazla derbi maça çıktığını ama buradaki derbi atmosferinin çok farklı olduğunu ifade eden Dele Alli, "İngiltere’de çok fazla derbi oynadım ama buradaki derbi çok daha farklı, çok heyecanlıyım. Gittiğim her yerde herkes bana bu maçı soruyor. Bu derbinin, bu maçın bir parçası olmak çok heyecanlı hissettiriyor. Beklemediğim bir sakatlık yaşadım ama önemli değil, şu anda gayet iyi hissediyorum” dedi. Tottenham taraftarlarının sezon başında kendisinin Beşiktaş’a transfer olması hakkında yaptığı yorumlarla ilgili de konuşan yıldız oyuncu, "Futbolun güzel olmasının sebebi, herkesin fikrini belirtebilmesi. Önemli olan sahada yapacağımız aksiyonlarımızdır. Onlara bir cevap vermem gerekmiyor, sahada yapacaklarımı izlerler” dedi. Hedefinin yeniden milli takıma yükselmek olduğunun altını çizen Dele Alli, "Her oyuncu milli takımda oynamak ister. Kesinlikle milli takım dönmek istiyorum. Burada çok iyi bir performans gösterip her oyuncu gibi dönmek istiyorum. Burada kendimi sahada çok iyi göstermek istiyorum" diyerek devam etti.

"ÇOK FAZLA SEVGİ HİSSETTİM"

İstanbul’a geldiği andan itibaren büyük bir sevgiyle karşılaştığını söyleyen Dele Alli, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok fazla sevgi hissettim. Benim de buna karşılık olarak taraftarları mutlu etmek, kendi performansımı, kendi oyunumu sahada göstermem gerekiyor. İnsanları bir anlamda performansımı şaşırtmak istediğimi de söyleyebilirim. Bir kafeste oynuyormuş gibi bir durum değil, sahada özgürce oynadığımı hissediyorum. Burada her anı, her maçı değerlendirmek ve takım arkadaşlarımla beraber şampiyonluğa ulaşmak istiyorum. Ondan sonrası da kendiliğinden gelir” dedi. Türkiye Süper Ligi’nin hem fiziksel hem de mental anlamda çok zor bir lig olduğunu söyleyen Dele Alli, “Çok iyi oyuncular ve takımlar var. Çok rekabetçi bir lig. Maçlar zor geçiyor. Ayrıca futbolun insanlara ifade ettiği şey çok fazla. Bu da bir baskı oluşturuyor. Ama bu baskıyı doğru şekilde yönlendirdiğimiz zaman çok daha iyi sonuçlar alacağız. Türk futbolunun zorluğu beni şaşırttı. Zor bir lig ama biz üstesinden geleceğiz” diye konuştu. Ankaragücü maçında yaşanan olaylar hakkında da açıklamalarda bulunan Dele Alli, “Orada yaşananlar asla normal değildi. Josef’in yerinde olsam ben de oynaşını yapardım. Futbolcuların güvenli bir ortamda oynaması lazım. Takım arkadaşlarını korumalısın. Ben orada değildim, daha sonradan izledim. Gerçekten izleyince çok şaşırdım. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım ve hiç normal değildi” diyerek sözlerini sürdürdü.

"TARAFTARLAR İÇİN YÜZDE 150'Mİ VERİRİM"

Beşiktaş’ın çok tempolu bir takım olduğunu ifade eden Dele Alli, “Biz gerçekten çok tempolu bir takımız. Buraya geldiğimde bunu net olarak gördüm. Oyuncuların tempolu oynaması beni çok mutlu etti. Burada kendimi rahat hissediyorum, ligde kendimi rahat hissediyorum. Takımların seviyesi çok iyi. Burada kendimi ciddi anlamda rahat hissediyorum. Bu durum da, klasik olan adaptasyon sorununu da ortadan kaldırıyor. Adapte olduğumu söyleyebilirim. Tutku ve duyguyla futbol oynamayı seven bir oyuncuyum. Türk futboluna her baktığımda da tutku ve duygunun var olduğunu görüyorum. Bu durum da, taraftarlar için yüzde 110’umu, yüzde 150’mi vermek istememi sağlıyor. Artık mental olarak farklı olduğumu ve çok iyi olduğumu söyleyebilirim. Hayatta zorlayıcı durumlar, öğrenme fırsatı oluşturur. İnsan olarak ve futbolcu olarak beni zorlayan durumlardan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Buraya geldiğimden beri taraftarların ve taraftar olmayan insanların dahi gösterdiği destek ve ilgi, beni buranın bir parçası olarak hissettiriyor. Hiçbir negatif durumla karşı karşıya kalmadım buraya geldiğimden bu yana. Bu sevginin karşılığını da vermek zorunda hissediyorum. Ben buraya bir şeyler kazanmak için geldim, buraya şampiyon olmak için geldim. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü veriyorum” dedi. Son olarak Türkiye’deki maç temposu hakkında konuşan Dele Alli, “Taktik içinde bazen maçta oyunu yavaşlatmak adına bazı şeyler yapılabiliyor. Yeri geliyor faul yapıyorsunuz, yeri geliyor oyunu yavaşlatıyorsunuz. Premier Lig’de de bu yaşanıyor. Oyuncuların ve takımların bu durumlarda zeki olması gerekiyor. Oyun yönetimi çok önemli burada. Burada olduğum süre boyunca çok büyük farklar olduğunu düşünmedim. Oyunu hızlandırmak veya yavaşlatmak taktik gereği olan durumlar. Bu anlamda çok fark olduğunu düşünmüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.