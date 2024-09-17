Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Makarna fabrikasındaki patlamada ilk dakikalarda yaşananlar kameraya böyle yansıdı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın hemen ardından yaralıların, alev alan fabrikadan çıktığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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Sakarya'da Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında dün meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
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Patlama sonucu çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alındı.
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Olayda yaralanarak Akyazı, Hendek ve Düzce'ye sevk edilen yaralılardan 16'sı taburcu edildi. Yangında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Öte yandan, değirmen bölümünde çıktığı değerlendirilen yangının ardından fabrikada yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamanın hemen ardından fabrikadan yaralı şekilde çıkan işçilerin görüntüleri, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
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