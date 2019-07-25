Polis şimdi köpeği arıyor

25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 23 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına pitbull cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesi'nde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı. Çocuklardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu sırada bir çocuk, kediyi kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı. Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek öldü. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kedinin sahibi Zehra Kuşçu durumu polise bildirdi.
3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden çocukların aynı mahallede ikamet eden A.Y. (13),kardeşi M.Ü.Y. (14) ve arkadaşları H.P. olduğunu tespit etti. Polis, A.Y.'nin kediyi tutup köpeğin ağzına attığını, köpeği tutanın ise kardeşi M.Ü.Y. olduğunu belirledi. Polis bu tespitler üzerine çocukları gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen çocuklar, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine götürüldü.
"BEN SENİ VURSAM BİLE ÜZÜLMEM"
Kediyi tutup köpeğin ağzına atan A.Y., basın mensuplarının "Kedi öldü hiç mi üzülmedin?" sorusu üzerine "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" yanıtını verdi. Çocuklardan birinin görüntülendiğini görünce "Çekin alem yakışıklı görsün" demesi dikkat çekerken, A.Y.'nin "Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" demesi herkesi hayrete düşürdü.
Çocuklar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcının karşısına çıkan çocuklardan A.Y.'nin yüzmek için evden çıktıklarını, bu sırada sokakta pitbull cinsi köpek bulduklarını, onu da yanlarına aldıklarını, bir süre sonra sokakta kediyle karşılaştıklarını, kedinin kendisine saldıracağını düşündüğünü, bu nedenle kediyi tutup köpeğe attığını söylediği öğrenildi. Diğer 2 çocuğun ise A.Y.'nin kediyi tutup köpeğe attığını, kendilerinin kediyi almaya çalıştığını ancak güçlerinin yetmediğini söylediği öğrenildi. Çocukların daha sonra köpeği bıraktıklarını belirttiği öğrenildi. Şimdi her yerde pitbull cinsi köpek aranıyor.
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