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        Haberler Gündem Güncel Dehşete davetiye çıkaran akım! HGS gişesinden 110 km ile geçti! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Dehşete davetiye çıkaran akım! HGS gişesinden 110 km ile geçti!

        İstanbul'da inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Çekmeköy'de yaşanan olayda gişelerden 110 kilometre hızla geçen şüpheli kameraya yansıdı. 'HGS Akımı' nedeniyle gişelerden hızla geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaşan ve dehşete davetiye çıkaran sürücü, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:36
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        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
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        'HGS Akımı' nedeniyle Hüseyinli Gişeleri'nden 110 kilometre hızla geçtiği anları sosyal medya hesabında 'Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz' başlığıyla paylaşan M.Ö. gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., sürücü belgesine 4 ay el konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ö.'nün gişelerden 110 kilometre hızla geçtiği anlar ise kameraya yansıdı.

        SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

        Geçtiğimiz günlerde Kurnaköy ve Pendik gişelerinde meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Buna rağmen bazı sürücüler, 'HGS Akımı' nedeniyle gişelerden hız sınırını aşarak geçip bunu sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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        İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında, 'Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz' gibi başlıklar altında paylaşımlar yaptığını tespit etti. Belirlenen hesaplar ve kişiler takip edildi. Şüphelilerin, yüksek hızla gişelerden geçerek sosyal medya durumlarında paylaşacaklarının belirlenmesi üzerine gişe giriş çıkış noktasında tedbir alındı.

        EHLİYETİNE EL KONULDU

        Çekmeköy'de 20 Nisan Pazar günü saat 16.30 sıralarında bir sürücünün Hüseyinli Gişelerinden 110 kilometre hızla geçtiği belirlendi. Geçişini sosyal medyadan paylaşan M.Ö.'ü Poyrazköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yakaladı. Sürücü M.Ö.'ye 2. Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi tarafından, 6 bin 320 lira idari para cezası yazıldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından sürücü belgesine 4 ay el konulan M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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