Daha 22 yaşındaydı! Falezlerde cansız beden!

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde bu kişinin öldüğü belirlendi.

Deniz polisi tarafından bota alınan cenaze, Antalya Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede ölen kişinin, Berke Ertaş (22) olduğu belirlendi.