Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa 22 yaşındaki gencin kahreden ölümü! Falezlerde cesedi bulundu... - Antalya haberleri

Daha 22 yaşındaydı! Falezlerde cansız beden!

Antalya'da falezler üzerindeki kayalıklarda cansız bir beden bulundu. Yapılan incelemede, cenazenin 22 yaşında olan Berke Ertaş´a ait olduğu belirlendi. Berke Ertaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Giriş: 25.11.2022 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
22 yaşındaki gencin kahreden ölümü! Falezlerde cesedi bulundu... - Antalya haberleri
Daha 22 yaşındaydı! Falezlerde cansız beden!
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda, falezlerdeki kayalıklarda bugün öğle saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde bu kişinin öldüğü belirlendi.

MAKTULÜN KİMLİĞİ SAPTANDI

Deniz polisi tarafından bota alınan cenaze, Antalya Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede ölen kişinin, Berke Ertaş (22) olduğu belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Berke Ertaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Batman'da feci yangın! 55 küçükbaş hayvan öldü
Batman'da feci yangın! 55 küçükbaş hayvan öldü
Düzce'de ağır hasarlı 71 bina acil yıkılacak
Düzce'de ağır hasarlı 71 bina acil yıkılacak
Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova'daki Nehil Sazlığı 3 gündür alev alev yanıyor
Yüksekova'daki Nehil Sazlığı 3 gündür alev alev yanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.