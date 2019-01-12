İstanbul Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kaçan bazı kızları bir çiftlikte tuttuğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Abuzer S., “çocuğun cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “şantaj” ve “ruhsatsız tabanca veya mermi bulundurma” suçlarından toplamda 23 yıl hapse çarptırılmıştı.

22 YIL HAPİS CEZASI ONANDI

İHA'da yer alan habere göre sanık avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, sanık Abuzer S. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma” suçlarından yerel mahkeme tarafından verilen toplam 22 yıl hapis cezasını onadı.

İSTİNAF BAŞVURULARINI REDDETTİ

Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi.

'ŞANTAJ' SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Abuzer S. hakkında ‘şantaj’ suçundan açılan davada eylemin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun unsurunu oluşturduğunu belirten daire, sanığa yerel mahkeme tarafından ‘şantaj’ suçundan verilen 1 yıl hapis cezasının ‘beraatine’ şeklinde düzeltilmesine hükmetti.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINACAK

Sanık avukatlarından Emir Abbas Gürbüz, “Verilen karar toplumun vicdanını rahatlatmak içindir, hukuki bir karar değildir. Dosyada mahkumiyete esas olacak tek bir delil dahi bulunmamaktadır” diyerek dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını söyledi.