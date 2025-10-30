Habertürk
Habertürk
        Dehşet! Anne ile oğlu uyuşturucudan tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ

        Dehşet! Anne ile oğlu uyuşturucudan tutuklandı!

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 49 yaşındaki anne A.Ö. ve 19 yaşındaki oğlu K.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:09
        Dehşet! Anne ile oğlu uyuşturucudan tutuklandı!
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre operasyonda kadın şüpheli A.Ö. (49) ve oğlu K.Ö (19), O.G (28), K.G. (29) ile H.D. (29) gözaltına alındı.

        UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

        Aramalarda 0.45 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 3 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve şarjör, şeffaf poşet parçaları, uyuşturucu madde almak için karşılığında verildiği değerlendirilen 5 pantolon ele geçirildi.

        ANNE İLE OĞLU TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve oğlu K.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
