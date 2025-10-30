Dehşet! Anne ile oğlu uyuşturucudan tutuklandı!
Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 49 yaşındaki anne A.Ö. ve 19 yaşındaki oğlu K.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre operasyonda kadın şüpheli A.Ö. (49) ve oğlu K.Ö (19), O.G (28), K.G. (29) ile H.D. (29) gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 0.45 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 3 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve şarjör, şeffaf poşet parçaları, uyuşturucu madde almak için karşılığında verildiği değerlendirilen 5 pantolon ele geçirildi.
ANNE İLE OĞLU TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve oğlu K.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.