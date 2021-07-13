Telefonunu vermedi, sonrası dehşet!

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kişi, yanına çağırarak istediği cep telefonunu vermeyen yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak, yaraladı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Korkunç olay, geçen cuma günü saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre, yolda bekleyen bir kişi, kuaförden çıkıp evine giden yabancı uyruklu kişiyi yanına çağırdı. Şüpheli, istediği cep telefonunu kendisine vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleye yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine götürdü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yaralı gencin darp edildikten sonra yere düştüğü sonrasında ise saldırgan tarafında defalarca bıçaklandığı görülüyor.