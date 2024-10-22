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        Haberler Televizyon ‘Deha’nın merakla beklenen altıncı bölümünden ilk tanıtım

        ‘Deha’nın merakla beklenen altıncı bölümünden ilk tanıtım

        SHOW TV'nin pazar günleri ilgiyle dizisi 'Deha'nın merakla beklenen altıncı bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Aysel, Gülce'den bilekliğin intikamını İskender'in evi satın almasıyla çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 22:35 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:35
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        Altıncı bölümünden ilk tanıtım
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın merakla beklenen altıncı bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Deha’nın 6'ncı Bölüm Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda Aysel, Gülce’den bilekliğin intikamını İskender’in evi satın almasıyla çıkarıyor. Devran bulunduğu kirli oyundan onlar gibi olmadan içinden çıkamayacağının farkına varırken Karga ile artık ortak olması tanıtıma damga vuruyor.

        Esme ve Cesur’un tanışması izleyicilerin dikkatini çekerken tanıtımın finalinde Devran’ın kardeşinin katilini öğrendiği anlar yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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