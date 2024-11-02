‘Deha’nın 7'nci bölümünden üçüncü tanıtım
SHOW TV'de yayınlanan, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen 'Deha'nın 7'nci bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı
SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi ‘Deha’nın 7'nci bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı.
Tanıtımda Devran, Esme’nin gönlünü almaya çalışırken onları uzaktan izleyen İmre, kıskanılmasına sebep olduğu için özür diliyor. Esme ve Devran’ın tatlı sert atışmaları yüzleri güldürürken, İmre’nin araya girmesi gerilimi artırıyor. Üçlü arasında neler yaşanacağı yeni bölüme dair merakı yükseltiyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.
‘Deha’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!
Deha 7. Bölüm 3. Tanıtım;
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